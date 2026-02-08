Έρχεται στα Προσφυγικά ο Γιάννης Βρούτσης – Παρούσα και η ΕΔ του ΠΕΑΚ

Στην Πάτρα θα είναι τις επόμενες ώρες ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, με πολλές ευχάριστες ανακοινώσεις στο γήπεδο των Προσφυγικών.

08 Φεβ. 2026 14:26
Pelop News

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚ θα παρεβρεθεί σήμερα Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 16:30 στο Ενωσιακό γήπεδο Προσφυγικών της Πάτρας, στα εγκαίνια του νέου πλαστικού τάπητα.
Την κορδέλα θα κόψει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, τον οποίον κι εμείς από την πλευρά μας θα καλωσορίσουμε στην πόλη μας, για να τον ευχαριστήσουμε για τη συνεχή στήριξη και συνεργασία.
Το πρόγραμμα, όπως ανακοινώθηκε από την οικοδέσποινα της εκδήλωσης ΕΠΣ Αχαΐας, έχει ως εξής:
16:30-17:00: Συνάντηση-συζήτηση με την Ε.Ε. της ΕΠΣΑ
17:00-17:30: Χαιρετισμός Προέδρου ΕΠΣΑ, ομιλία Υπουργού και εγκαίνια
17:30-18:15: Ανοικτή συζήτηση και ελαφρύ σνακ.

