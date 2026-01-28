Έρχονται αυστηρές ποινές για τους βανδαλισμούς σε μνημεία

Ο νόμος καλύπτει μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μουσειακά αντικείμενα, καθώς και μνημεία σε δημόσιους ή κοινόχρηστους χώρους, προστατεύοντάς τα από βανδαλισμούς, graffiti, αλλοίωση της μορφής τους, ρύπανση ή καταστροφή.

28 Ιαν. 2026 14:00
Pelop News

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται στον βασικό νόμο για την προστασία των πολιτιστικών μνημείων στην Ελλάδα, ο οποίος κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 4858/2021 και ήδη προβλέπει αυστηρές ποινές για βανδαλισμούς, καταστροφές και αλλοιώσεις μνημείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο άμεσο μέλλον αναμένεται νομοθετική τροποποίηση που θα αυστηροποιεί περαιτέρω το ισχύον πλαίσιο, καθιστώντας ορισμένες πράξεις ιδιώνυμο έγκλημα και αντιμετωπίζοντας οργανωμένες ή επαναλαμβανόμενες ενέργειες βανδαλισμού με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα.

Με βάση τα ισχύοντα σήμερα, ο νόμος προβλέπει φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών για πράξεις καταστροφής, βλάβης, ρύπανσης ή αλλοίωσης μνημείων. Σε περιπτώσεις μνημείων ιδιαίτερης αξίας ή οργανωμένων δράσεων, οι ποινές μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα δέκα έτη κάθειρξης. Στόχος των επικείμενων αλλαγών είναι η πιο αποτελεσματική προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως όταν οι παραβάσεις τελούνται από ομάδες ή με οργανωμένο τρόπο, ώστε να αποτρέπεται η ατιμωρησία και να ενισχύεται το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία και τα μνημεία της χώρας.

Παράλληλα, από το Υπουργείο Πολιτισμού προωθούνται πρωτοβουλίες που αφορούν τις χρήσεις γης ιστορικών θερινών κινηματογράφων και άλλων πολιτιστικών χώρων, με στόχο τη διασφάλιση ότι δεν θα αλλάζουν χρήση. Προβλέπεται, επίσης, η παροχή κινήτρων για τη διατήρηση της λειτουργίας και της ζωντάνιας των χώρων αυτών, ώστε να παραμείνουν ενεργά κύτταρα της πολιτιστικής ζωής και ταυτότητας.

Το άρθρο 1 του νόμου καθορίζει τις βασικές αρχές της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, που περιλαμβάνουν τον εντοπισμό, την τεκμηρίωση και την καταγραφή της, την αποτροπή καταστροφής ή αλλοίωσης, παράνομης ανασκαφής ή κλοπής, τη συντήρηση και αποκατάσταση όπου απαιτείται, τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού, την ένταξη των μνημείων στη σύγχρονη κοινωνική ζωή, καθώς και την καλλιέργεια παιδείας και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία υπογραμμίζει ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς οφείλει να ενσωματώνεται σε κάθε επίπεδο χωροταξικού, αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, διασφαλίζοντας ότι η ιστορία και η ταυτότητα της χώρας παραμένουν ζωντανές για τις επόμενες γενιές.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η Ελλάδα επενδύει όχι μόνο στην ανάδειξη, αλλά και στην ουσιαστική διαφύλαξη του πολιτιστικού της πλούτου, προστατεύοντας τους θησαυρούς της από την αμέλεια και την καταστροφή.

