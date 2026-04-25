Έρχονται σημαντικές αλλαγές κανονισμών στο μπάσκετ

Στην πρώτη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου της FIBA ​​μέσα στο 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, στο περιθώριο της κλήρωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών και την τελετή ένταξης στο Hall of Fame της FIBA, λήφθηκαν κάποιες σημαντικές αποφάσεις ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν με την εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΟΕ, Σπύρου Καπράλου.

Συγκεκριμένα:

Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών FIBA ​​2026: Πάνω από 80% των εισιτηρίων για το τελευταίο σαββατοκύριακο των αγώνων έχει ήδη διατεθεί

Προετοιμασία Εθνικών Ομάδων: Μείωση φιλικών αγώνων

Το Κεντρικό Συμβούλιο συμφώνησε να περιορίσει σε δύο τον αριθμό των αγώνων προετοιμασίας κατά τη διάρκεια του 4ου Παράθυρου 4 των Προκριματικών.

Αλλαγές στους Κανονισμούς

– Instant Replay: Προστίθεται η δυνατότητα επανεξέτασης, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, μιας παράβασης goaltending ή παρέμβασης στη στεφάνη μετά από ένα φάουλ.

– Συμφωνήθηκε ένας πιο ακριβής ορισμός σχετικά με τη συνεχή κίνηση και της εκτέλεσης ενός σουτ, για την αντιμετώπιση καταστάσεων όπου ένας παίκτης προσπαθεί να διεκδικήσει ένα φάουλ πάνω σε σουτ, είτε σε επίθεση transition, είτε στο μισό γήπεδο.

– Καθιέρωση δύο τύπων τεχνικών ποινών, ανάλογα με τη φύση και το επίπεδο σοβαρότητάς τους, με μία περίπτωση να προβλέπει αποβολή από τον αγώνα και την άλλη όχι.

– Καθιέρωση των εννοιών του “ενοχλητικού φάουλ (Disruptive) και του “στυγερού” φάουλ (flagrant) αντί της έννοιας αντιαθλητικά φάουλ.

Οι Αλλαγές θα ισχύσουν από την 1η Οκτωβρίου και οι λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν τις επόμενες εβδομάδες.

Ενδυνάμωση των Εθνικών Ομοσπονδιών

FIBA ​​Plus πρότζεκτς υλοποιήθηκαν σε έξι χώρες (Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Μπουτάν, Δομινικανή Δημοκρατία, Νέα Ζηλανδία, Νήσοι Σολομώντα) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Εν τω μεταξύ, πιλοτικά έργα για νέα μαθήματα με την ονομασία «Start Coaching» που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς θα ξεκινήσουν στη Βουλγαρία και την Ινδία στα τέλη Απριλίου, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού.

Έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για τα FIBA ​​Plus Youth Athlete Development Camps (3×3), τα οποία ξεκίνησαν με επιτυχία πέρυσι.

Το 2026, τα camps θα πραγματοποιηθούν στην Αμερική (Καραϊβική – Τζόρτζταουν, Νήσοι Κέιμαν), στην Αφρική (Ντακάρ, Σενεγάλη), στην Ωκεανία (Χρυσή Ακτή, Αυστραλία) και στην Κεντρική Ασία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης για την επιτυχημένη έναρξη του Προγράμματος Leaders της Ακαδημίας FIBA, το οποίο ξεκίνησε με 25 συμμετέχοντες και έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο συνεδρίες, στη Ντόχα και το Μαϊάμι.

Η επόμενη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη τον Αύγουστο, ενώ οι διαδικτυακές συνεδριάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Άλλα Θέματα

Μετά τη σύσταση της ΔΟΕ για άρση των περιορισμών στη συμμετοχή των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών σε αγώνες νέων, η Ρωσία και η Λευκορωσία έλαβαν κατ’ εξαίρεση άδεια για την εγγραφή ομάδων U21 σε διοργανώσεις του FIBA ​​3×3 Youth Nations League, που θα διεξαχθεί στην Κίνα και τη Μαλαισία.

Το Κεντρικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διατήρηση της τρέχουσας κατάστασης των ρωσικών και λευκορωσικών ομάδων για όλες τις άλλες διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των EuroBaskets Νέων 2026, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το Κεντρικό Συμβούλιο έλαβε ενημέρωση για την κατάσταση του πρώτου FIBA ​​Masters Open, που θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου στην περιοχή της Αττικής και της Κορίνθου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η διαδικασία εγγραφής παραμένει ανοιχτή μέχρι τα τέλη Απριλίου. Το Κεντρικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της FIBA ​​2025.

