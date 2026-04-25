Τρέλα για Μονακό στον Ολυμπιακό, σε 55 λεπτά εισιτήρια τέλος!

Στον Ολυμπιακό έμαθαν αντίπαλό τους τα play-offs της EuroLeague και ο κόσμος της ομάδας του Πειραιά εξάντλησε τα εισιτήρια για τα δύο πρώτα παιχνίδια με τη Μονακό σε 55 λεπτά. Μάλιστα, περισσότεροι από 65.000 φίλοι της ομάδας προσπάθησαν να κλείσουν εισιτήριο.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε το sold-out τόσο στο Game 1, όσο και στο Game 2, συνεπώς το ΣΕΦ αναμένεται κατάμεστο στις δύο αναμετρήσεις.

Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 28 Απριλίου στις 21:00, ενώ το δεύτερο για τις 30 του ίδιου μήνα και την ίδια ώρα.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα που θα φτάσει τρεις νίκες θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four του Telekom Center Athens.

🔥 SOLD OUT σε χρόνο ρεκόρ! Σε μόλις 55 λεπτά τα εισιτήρια και των δύο αγώνων των πλέι οφ της Ευρωλίγκας κόντρα στην AS Monaco εξαντλήθηκαν! 🔴⚪ Η δύναμή μας είστε εσείς. Συνεχίζουμε μαζί! ❤️ Με την βοήθεια της @Piraeus_Bank «κοκκινίζουμε» το ΣΕΦ και κάνουμε αποφασιστικό βήμα… pic.twitter.com/SssEhxqPkX — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 25, 2026

