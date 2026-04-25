Τρέλα για Μονακό στον Ολυμπιακό, σε 55 λεπτά εισιτήρια τέλος!

Ανακοινώθηκε sold-out στα δύο πρώτα παιχνίδια των play-offs

25 Απρ. 2026 15:46
Pelop News

Στον Ολυμπιακό έμαθαν αντίπαλό τους τα play-offs της EuroLeague και ο κόσμος της ομάδας του Πειραιά εξάντλησε τα εισιτήρια για τα δύο πρώτα παιχνίδια με τη Μονακό σε 55 λεπτά. Μάλιστα, περισσότεροι από 65.000 φίλοι της ομάδας προσπάθησαν να κλείσουν εισιτήριο.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε το sold-out τόσο στο Game 1, όσο και στο Game 2, συνεπώς το ΣΕΦ αναμένεται κατάμεστο στις δύο αναμετρήσεις.

Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 28 Απριλίου στις 21:00, ενώ το δεύτερο για τις 30 του ίδιου μήνα και την ίδια ώρα.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα που θα φτάσει τρεις νίκες θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four του Telekom Center Athens.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25-26/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ