Έρχονται τα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες: Κλήσεις με SMS και ηλεκτρονικές ενστάσεις

Από τα μέσα Ιανουαρίου θα αρχίσουν να φτάνουν στους οδηγούς τα πρώτα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες τροχαίας, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως εξήγησε, με την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής Κλήσεων, οι παραβάτες θα μπορούν να βλέπουν ψηφιακά τη φωτογραφία ή το βίντεο της παράβασης – είτε πρόκειται για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη είτε για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Παράλληλα, οι ενστάσεις θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά, με περιθώριο 13 ημερών, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού με αρμόδιο αξιωματικό της Τροχαίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαφορά των νέων καμερών σε σχέση με εκείνες της Περιφέρειας. Όπως ανέφερε ο υπουργός, στις κάμερες της Περιφέρειας καταγράφεται μόνο η πίσω πινακίδα του οχήματος, ενώ στις νέες κάμερες, όπως στη Λεωφόρος Συγγρού, είναι ευδιάκριτος ο οδηγός, ακόμη και η χρήση κινητού ή η μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Ενδεικτικά, μέσα σε λίγες ημέρες καταγράφηκαν περισσότερες από 1.000 παραβάσεις χρήσης κινητού και ζώνης, καθώς και περίπου 800 υπερβάσεις ορίου ταχύτητας, με όριο τα 90 χλμ/ώρα.

«Όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ, την πληρώνουν και οι άλλοι. Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο στόχος των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την τοποθέτηση 600 καμερών στις λεωφορειολωρίδες, με στόχο την αποσυμφόρησή τους και τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών. Όπως σημείωσε ο υπουργός, η χρήση καμερών στις λεωφορειολωρίδες αναμένεται να επιφέρει άμεσα αποτελέσματα στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης στους ελέγχους για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, καθώς και στην είσοδο σε κέντρα διασκέδασης, μέσω νέων ψηφιακών πλατφορμών δήλωσης σημείων πώλησης και ιδιωτικών εκδηλώσεων.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι έως το 2026 η Δημόσια Διοίκηση θα είναι «τελείως διαφορετική», με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, την κατάργηση χιλιάδων περιττών διαδικασιών και τη συνολική ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους.

