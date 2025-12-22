Έρχονται τα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες: Κλήσεις με SMS και ηλεκτρονικές ενστάσεις

Από τα μέσα Ιανουαρίου ξεκινά η αποστολή των πρώτων ψηφιακών κλήσεων από τις «έξυπνες κάμερες», με τους οδηγούς να ενημερώνονται αυθημερόν και να έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Έρχονται τα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες: Κλήσεις με SMS και ηλεκτρονικές ενστάσεις
22 Δεκ. 2025 13:07
Pelop News

Από τα μέσα Ιανουαρίου θα αρχίσουν να φτάνουν στους οδηγούς τα πρώτα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες τροχαίας, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως εξήγησε, με την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής Κλήσεων, οι παραβάτες θα μπορούν να βλέπουν ψηφιακά τη φωτογραφία ή το βίντεο της παράβασης – είτε πρόκειται για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη είτε για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Παράλληλα, οι ενστάσεις θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά, με περιθώριο 13 ημερών, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού με αρμόδιο αξιωματικό της Τροχαίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαφορά των νέων καμερών σε σχέση με εκείνες της Περιφέρειας. Όπως ανέφερε ο υπουργός, στις κάμερες της Περιφέρειας καταγράφεται μόνο η πίσω πινακίδα του οχήματος, ενώ στις νέες κάμερες, όπως στη Λεωφόρος Συγγρού, είναι ευδιάκριτος ο οδηγός, ακόμη και η χρήση κινητού ή η μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Ενδεικτικά, μέσα σε λίγες ημέρες καταγράφηκαν περισσότερες από 1.000 παραβάσεις χρήσης κινητού και ζώνης, καθώς και περίπου 800 υπερβάσεις ορίου ταχύτητας, με όριο τα 90 χλμ/ώρα.

«Όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ, την πληρώνουν και οι άλλοι. Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο στόχος των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την τοποθέτηση 600 καμερών στις λεωφορειολωρίδες, με στόχο την αποσυμφόρησή τους και τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών. Όπως σημείωσε ο υπουργός, η χρήση καμερών στις λεωφορειολωρίδες αναμένεται να επιφέρει άμεσα αποτελέσματα στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης στους ελέγχους για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, καθώς και στην είσοδο σε κέντρα διασκέδασης, μέσω νέων ψηφιακών πλατφορμών δήλωσης σημείων πώλησης και ιδιωτικών εκδηλώσεων.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι έως το 2026 η Δημόσια Διοίκηση θα είναι «τελείως διαφορετική», με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, την κατάργηση χιλιάδων περιττών διαδικασιών και τη συνολική ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:37 Ο Προμηθέας γιορτινό τραπέζι με δώρα κι ευχές – Φωτογραφίες
13:36 Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ
13:30 Κόντρα Πλεύρη – Δούκα μετά το street party: Καταγγελία για ακύρωση επίσκεψης χορωδίας
13:27 Παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Στα όρια της επιβίωσης ο πρωτογενής τομέας
13:24 Χριστουγεννιάτικο πάρτι γεμάτο μουσική και χαμόγελα με τους Xanazoo στην Κάτω Αχαΐα
13:21 Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ
13:16 Μαρινάκης για αγρότες και ελέγχους: «Δεν διώκει η κυβέρνηση – Να επιστραφούν τα κλεμμένα»
13:13 Όταν η αγάπη έγινε πρωταγωνίστρια: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ «Άμπετ Χασμάν» γέμισαν το Λιθογραφείο Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
13:08 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Στάρμερ, τι συζήτησαν
13:07 Έρχονται τα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες: Κλήσεις με SMS και ηλεκτρονικές ενστάσεις
13:00 Σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Πάτρα και το διήμερο 23- 24 Δεκεμβρίου
13:00 Σε εξέλιξη τα έργα στα καμένα Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας: Σε χρόνο-ρεκόρ οι παρεμβάσεις
12:56 Μητσοτάκης από Ραμάλα: Στήριξη στη λύση των δύο κρατών και έτοιμη η Ελλάδα για ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα
12:54 Προμηθέας: Οι τρεις μάγοι με τα δώρα και το 2026
12:52 Στη φυλακή 28χρονος από το Ηράκλειο μετά από καταγγελία ανήλικης για παιδική πορνογραφία – Η γνωριμία μέσω social με την 15χρονη και οι φωτογραφίες
12:48 Παιδικά χαμόγελα, θέατρο και δώρα στη γιορτή των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ
12:47 Στα 22,25 δις. οι τουριστικές εισπράξεις στο 10μηνο
12:43 «Πάγωσαν» περιουσιακά στοιχεία αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη: Επείγουσα εισαγγελική διάταξη
12:39 «Αυτές τις γιορτές η αξία μένει στον τόπο μας»: Καμπάνια στήριξης της τοπικής αγοράς από το Επιμελητήριο Αχαΐας
12:36 Απολογισμός και ξεκούραση για τις γυναίκες του ΝΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ