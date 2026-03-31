Έρευνα: Γιατί η συχνή εκσπερμάτιση «νικά» την αποχή στη μάχη της γονιμότητας

31 Μαρ. 2026 23:33
Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα γύρω από την ανδρική αναπαραγωγική υγεία, καταρρίπτοντας τον μύθο ότι η πολυήμερη σεξουαλική αποχή ωφελεί τη γονιμότητα. Αν και η αποχή αυξάνει τον συνολικό αριθμό των σπερματοζωαρίων, η έρευνα δείχνει ότι η ποιότητα του σπέρματος φθίνει σημαντικά όσο αυτό παραμένει αποθηκευμένο στο ανδρικό σώμα.

Η ανάλυση δεδομένων από 115 μελέτες και 55.000 άνδρες αποκάλυψε ότι η παρατεταμένη αποθήκευση οδηγεί σε μειωμένη κινητικότητα, χαμηλότερη βιωσιμότητα και αυξημένες βλάβες στο DNA του σπέρματος.

Οι εχθροί του «στατικού» σπέρματος

Σύμφωνα με την έρευνα, η υποβάθμιση οφείλεται σε δύο βασικούς βιολογικούς μηχανισμούς:

  • Οξειδωτικό Στρες: Μια μορφή «βιολογικής σκουριάς» που συσσωρεύεται και προκαλεί σωματικές βλάβες στα κύτταρα.

  • Ενεργειακή Εξάντληση: Τα σπερματοζωαριά είναι υπερδραστήρια κύτταρα με περιορισμένα αποθέματα καυσίμων. Όταν μένουν αποθηκευμένα για καιρό, απλώς «ξεμένουν από ενέργεια».

Ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) παραδοσιακά συνιστά αποχή 2 έως 7 ημερών πριν από εξετάσεις ή εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι μικρότερα διαστήματα αποχής (κάτω των 48 ωρών) μπορεί να είναι προτιμότερα. Η χρήση «φρέσκου» σπέρματος φαίνεται να βελτιώνει τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής, καθώς το δείγμα παρουσιάζει λιγότερες αλλοιώσεις.

Η έρευνα εξέτασε επίσης 30 διαφορετικά είδη ζώων (από μέλισσες μέχρι ερπετά). Διαπιστώθηκε ότι το σπέρμα αλλοιώνεται με πιο αργό ρυθμό μέσα στο γυναικείο σώμα απ’ ό,τι στο ανδρικό. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλά θηλυκά έχουν αναπτύξει μηχανισμούς που εκκρίνουν αντιοξειδωτικά και θρεπτικά συστατικά, προστατεύοντας το σπέρμα και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του.

Συμπερασματικά, η έρευνα υπογραμμίζει ότι η διάρκεια αποθήκευσης του σπέρματος είναι ένας παράγοντας που μπορούμε να ελέγξουμε. Η συχνότερη εκσπερμάτιση εξασφαλίζει την ανανέωση του σπέρματος και θα μπορούσε να αποτελέσει μια απλή αλλά ισχυρή παρέμβαση για τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σύλληψης.

