Έρευνα Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο για αυτοπροστασία

Μόνο το 13% των Ελλήνων τάσσεται υπέρ της οπλοκατοχής, σύμφωνα με έρευνα της Metron Analysis για το «Βήμα της Κυριακής», ενώ η πλειονότητα (78%) είναι αρνητική και περίπου 1 στους 10 θεωρεί ότι «εξαρτάται από την περίσταση».

Βασικά ευρήματα:

  • Φύλο και ηλικία: Οι άνδρες εμφανίζονται πιο θετικοί στην οπλοκατοχή (19%) σε σύγκριση με τις γυναίκες (6%). Η υποστήριξη είναι υψηλότερη στις νεότερες ηλικίες, με 28% στη Gen Z να συμφωνεί.

  • Πολιτική τοποθέτηση: Η αποδοχή ενισχύεται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος (29%) και στους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ (24%).

  • Αντιλήψεις για ασφάλεια: Το 26% πιστεύει ότι τα όπλα μπορούν να προστατεύσουν την οικογένεια, ενώ το 64% διαφωνεί. Το 82% θεωρεί ότι η οπλοκατοχή αυξάνει φόνους και βία.

Παράνομη οπλοκατοχή

  • Στην Ελλάδα υπολογίζονται συνολικά 1.920.000 όπλα, εκ των οποίων 1.010.000 είναι αδήλωτα και παράνομα.

  • Τα όπλα διατίθενται και στο darkweb, με τιμές από 180 έως 10.000 ευρώ ανάλογα με τον τύπο.

  • Περιοχές υψηλής συχνότητας παραβάσεων: Αθήνα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Θεσσαλονίκη.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι, παρά τη διάχυτη αντίθεση στην οπλοκατοχή, υπάρχει σημαντικό ποσοστό που συνδέει τα όπλα με την προσωπική ασφάλεια, κυρίως ανάμεσα σε νεότερες ηλικίες και δεξιούς ψηφοφόρους.

