Έρευνα Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο για αυτοπροστασία

Μόνο το 13% των Ελλήνων τάσσεται υπέρ της οπλοκατοχής, σύμφωνα με έρευνα της Metron Analysis για το «Βήμα της Κυριακής», ενώ η πλειονότητα (78%) είναι αρνητική και περίπου 1 στους 10 θεωρεί ότι «εξαρτάται από την περίσταση».

Βασικά ευρήματα:

Φύλο και ηλικία: Οι άνδρες εμφανίζονται πιο θετικοί στην οπλοκατοχή (19%) σε σύγκριση με τις γυναίκες (6%). Η υποστήριξη είναι υψηλότερη στις νεότερες ηλικίες, με 28% στη Gen Z να συμφωνεί.

Πολιτική τοποθέτηση: Η αποδοχή ενισχύεται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος (29%) και στους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ (24%).

Αντιλήψεις για ασφάλεια: Το 26% πιστεύει ότι τα όπλα μπορούν να προστατεύσουν την οικογένεια, ενώ το 64% διαφωνεί. Το 82% θεωρεί ότι η οπλοκατοχή αυξάνει φόνους και βία.

Παράνομη οπλοκατοχή

Στην Ελλάδα υπολογίζονται συνολικά 1.920.000 όπλα, εκ των οποίων 1.010.000 είναι αδήλωτα και παράνομα.

Τα όπλα διατίθενται και στο darkweb, με τιμές από 180 έως 10.000 ευρώ ανάλογα με τον τύπο.

Περιοχές υψηλής συχνότητας παραβάσεων: Αθήνα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Θεσσαλονίκη.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι, παρά τη διάχυτη αντίθεση στην οπλοκατοχή, υπάρχει σημαντικό ποσοστό που συνδέει τα όπλα με την προσωπική ασφάλεια, κυρίως ανάμεσα σε νεότερες ηλικίες και δεξιούς ψηφοφόρους.

