Έρευνα Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο για αυτοπροστασία
Έρευνα της Metron Analysis για το «Βήμα της Κυριακής»
Μόνο το 13% των Ελλήνων τάσσεται υπέρ της οπλοκατοχής, σύμφωνα με έρευνα της Metron Analysis για το «Βήμα της Κυριακής», ενώ η πλειονότητα (78%) είναι αρνητική και περίπου 1 στους 10 θεωρεί ότι «εξαρτάται από την περίσταση».
Βασικά ευρήματα:
-
Φύλο και ηλικία: Οι άνδρες εμφανίζονται πιο θετικοί στην οπλοκατοχή (19%) σε σύγκριση με τις γυναίκες (6%). Η υποστήριξη είναι υψηλότερη στις νεότερες ηλικίες, με 28% στη Gen Z να συμφωνεί.
-
Πολιτική τοποθέτηση: Η αποδοχή ενισχύεται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος (29%) και στους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ (24%).
-
Αντιλήψεις για ασφάλεια: Το 26% πιστεύει ότι τα όπλα μπορούν να προστατεύσουν την οικογένεια, ενώ το 64% διαφωνεί. Το 82% θεωρεί ότι η οπλοκατοχή αυξάνει φόνους και βία.
Παράνομη οπλοκατοχή
-
Στην Ελλάδα υπολογίζονται συνολικά 1.920.000 όπλα, εκ των οποίων 1.010.000 είναι αδήλωτα και παράνομα.
-
Τα όπλα διατίθενται και στο darkweb, με τιμές από 180 έως 10.000 ευρώ ανάλογα με τον τύπο.
-
Περιοχές υψηλής συχνότητας παραβάσεων: Αθήνα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Θεσσαλονίκη.
Η έρευνα καταδεικνύει ότι, παρά τη διάχυτη αντίθεση στην οπλοκατοχή, υπάρχει σημαντικό ποσοστό που συνδέει τα όπλα με την προσωπική ασφάλεια, κυρίως ανάμεσα σε νεότερες ηλικίες και δεξιούς ψηφοφόρους.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News