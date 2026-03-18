Έρευνα σε 25 χώρες καταγράφει άνοδο στη χρήση κεταμίνης και κοκαΐνης στην Ευρώπη

Η εικόνα που προκύπτει, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Ναρκωτικά, δείχνει ένα φαινόμενο γενικευμένο, πολυμορφικό και σε συνεχή εξέλιξη.

18 Μαρ. 2026 11:15
Pelop News

Μεγαλύτερα φορτία καταλοίπων κοκαΐνης και κεταμίνης εντοπίστηκαν στα αστικά λύματα ευρωπαϊκών πόλεων το 2025 σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με νέα μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA) σε συνεργασία με το δίκτυο ερευνητών SCORE. Αντίθετα, η MDMA, η δραστική ουσία του ecstasy, κατέγραψε καθαρή υποχώρηση.

Όπως επισημαίνει η EUDA, τα στοιχεία αποτυπώνουν ένα φαινόμενο χρήσης ναρκωτικών που παραμένει γενικευμένο, ποικιλόμορφο και διαρκώς μεταβαλλόμενο στην Ευρώπη. Για τις ανάγκες της έρευνας, συλλέγονταν καθημερινά δείγματα δημοτικών λυμάτων για μία εβδομάδα, στο διάστημα Μαρτίου – Μαΐου 2025, σε 115 πόλεις 25 χωρών — 23 κρατών-μελών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της Τουρκίας. Τα δείγματα αντιστοιχούσαν σε περίπου 72 εκατ. ανθρώπους.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα λύματα για κατάλοιπα κεταμίνης, κοκαΐνης, MDMA, μεθαμφεταμίνης, αμφεταμίνης και κάνναβης. Αν και για μερικές από αυτές τις ουσίες η εικόνα παρουσίασε διαφοροποιήσεις από πόλη σε πόλη, η κεταμίνη εμφάνισε άνοδο στις περισσότερες περιοχές που συμμετείχαν στην καταγραφή.

Το συνολικό φορτίο καταλοίπων κεταμίνης αυξήθηκε κατά σχεδόν 41% από το 2024 στο 2025, με τα υψηλότερα επίπεδα να εντοπίζονται στις πόλεις του Βελγίου, της Γερμανίας και της Ολλανδίας που συμμετείχαν στη μελέτη. Την ίδια ώρα, η παρουσία κοκαΐνης αυξήθηκε κατά 22%, παραμένοντας ιδιαίτερα υψηλή σε πόλεις της δυτικής και της νότιας Ευρώπης, κυρίως στο Βέλγιο, την Ισπανία και την Ολλανδία.

Αντίθετα, στην περίπτωση της MDMA οι ερευνητές κατέγραψαν πτώση στις περισσότερες πόλεις. Η μείωση εμφανίστηκε εντονότερη σε αστικά κέντρα της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Σλοβενίας, και σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης ήταν ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη που είχε παρατηρηθεί το 2020, όταν είχαν κλείσει χώροι νυχτερινής διασκέδασης λόγω της πανδημίας.

Η ανάλυση των λυμάτων επέτρεψε επίσης να φανεί και η ημερήσια διακύμανση στη χρήση ουσιών. Σε περίπου τρεις στις τέσσερις πόλεις, τα ίχνη του βασικού μεταβολίτη της κοκαΐνης και της MDMA ήταν αυξημένα το σαββατοκύριακο, από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα, σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας. Το μοτίβο αυτό συνδέεται, σύμφωνα με την EUDA, με πιο περιστασιακή ή ψυχαγωγική χρήση.

