Έρευνα-σοκ: Χιλιάδες θάνατοι στην Ευρώπη από τη ζέστη του καλοκαιριού – Ο «σιωπηλός φονιάς» της κλιματικής αλλαγής

Μια σοκαριστική μελέτη του Imperial College London και του London School of Hygiene & Tropical Medicine αποκαλύπτει ότι το φετινό καλοκαίρι, πάνω από 15.000 θάνατοι σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης αποδίδονται άμεσα στην κλιματική αλλαγή. Οι επιστήμονες μιλούν για «σιωπηλούς φονιάδες», καθώς οι καύσωνες αποδεικνύονται μοιραίοι κυρίως για ηλικιωμένους, με την Αθήνα να καταγράφει περισσότερους από 600 θανάτους.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 68% των 24.400 θανάτων που συνδέθηκαν με τη ζέστη οφειλόταν στην κλιματική αλλαγή, με τους ερευνητές να προειδοποιούν ότι χωρίς την άνοδο της θερμοκρασίας, οι δείκτες θνησιμότητας θα ήταν δραστικά χαμηλότεροι. Οι πόλεις-εστίες καύσωνα, όπως η Ρώμη, το Παρίσι και η Αθήνα, κατέγραψαν εκατοντάδες απώλειες ζωών, με το 85% των θυμάτων να είναι άνω των 65 ετών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά πιθανότατα υπολείπονται της πραγματικότητας, προειδοποιώντας ότι τα επόμενα καλοκαίρια ενδέχεται να φέρουν ακόμη πιο τραγικούς απολογισμούς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



