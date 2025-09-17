Έρευνα-σοκ: Χιλιάδες θάνατοι στην Ευρώπη από τη ζέστη του καλοκαιριού – Ο «σιωπηλός φονιάς» της κλιματικής αλλαγής

Το πιο θερμό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης αφήνει πίσω του έναν τραγικό απολογισμό: περισσότεροι από 15.000 θάνατοι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με νέα μελέτη. Η Αθήνα μέτρησε πάνω από 600 απώλειες, η Ρώμη ξεπέρασε τις 800, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι αριθμοί αυτοί ίσως είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

17 Σεπ. 2025 14:12
Pelop News

Μια σοκαριστική μελέτη του Imperial College London και του London School of Hygiene & Tropical Medicine αποκαλύπτει ότι το φετινό καλοκαίρι, πάνω από 15.000 θάνατοι σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης αποδίδονται άμεσα στην κλιματική αλλαγή. Οι επιστήμονες μιλούν για «σιωπηλούς φονιάδες», καθώς οι καύσωνες αποδεικνύονται μοιραίοι κυρίως για ηλικιωμένους, με την Αθήνα να καταγράφει περισσότερους από 600 θανάτους.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 68% των 24.400 θανάτων που συνδέθηκαν με τη ζέστη οφειλόταν στην κλιματική αλλαγή, με τους ερευνητές να προειδοποιούν ότι χωρίς την άνοδο της θερμοκρασίας, οι δείκτες θνησιμότητας θα ήταν δραστικά χαμηλότεροι. Οι πόλεις-εστίες καύσωνα, όπως η Ρώμη, το Παρίσι και η Αθήνα, κατέγραψαν εκατοντάδες απώλειες ζωών, με το 85% των θυμάτων να είναι άνω των 65 ετών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά πιθανότατα υπολείπονται της πραγματικότητας, προειδοποιώντας ότι τα επόμενα καλοκαίρια ενδέχεται να φέρουν ακόμη πιο τραγικούς απολογισμούς.
