ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Από 16 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα 13ωρα, τι αλλάζει

13ωρη ημερήσια απασχόληση Κατ’ εξαίρεση, ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχοληθεί έως και 13 ώρες την ημέρα στον ίδιο εργοδότη, με προσαύξηση 40% στην αμοιβή για τις επιπλέον ώρες. Η άρνηση του εργαζομένου πρέπει να αιτιολογηθεί και να μην αντίκειται στην αρχή της καλής πίστης, με τον ίδιο να φέρει το βάρος απόδειξης των λόγων άρνησης.

Διευθέτηση χρόνου εργασίας Εισάγεται η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (και όχι μόνο για εξάμηνο). Η διευθέτηση μπορεί να γίνει σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση, αλλά απαιτείται υποχρεωτική συναίνεση του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος οφείλει να δηλώσει στον εργοδότη τις ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης σε άλλον/ους εργοδότη/ες, εφόσον υφίσταται παράλληλη απασχόληση.

Εργασία την 6η ημέρα Η ρύθμιση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

α) Επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες Οι εργοδότες πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Η απασχόληση την 6η ημέρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες. Απαγορεύεται η υπερεργασία και η υπερωρία την ημέρα αυτή. Τα ωράρια πρέπει να καταχωρούνται εκ των προτέρων στη δήλωση οργάνωσης χρόνου εργασίας.

β) Επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας (Δευτέρα-Σάββατο 24ωρης λειτουργίας) Επιτρέπεται η χρήση της 6ης ημέρας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις απρόβλεπτου και ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας. Απαιτούνται δύο προϋποθέσεις: i) προηγούμενη υπεύθυνη δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία, ii) ειδική δήλωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση, η οποία υπόκειται σε έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας. Και εδώ ισχύει το ανώτατο όριο των 8 ωρών, χωρίς υπερεργασία ή υπερωρία.