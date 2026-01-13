ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Από 16 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα 13ωρα, τι αλλάζει
Από 16 Φεβρουαρίου 2026 ενεργοποιείται το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης με 40% προσαύξηση, τετραήμερο όλο τον χρόνο και αυστηροί κανόνες για την 6η ημέρα εργασίας.
Από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 τίθεται σε πλήρη λειτουργία το νέο ψηφιακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο εισάγει υποχρεωτική καταχώριση των ωραρίων εργασίας σε πραγματικό χρόνο και ενεργοποιεί βασικές διατάξεις του πρόσφατου εργασιακού νόμου.
Το σύστημα ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια, σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα προβλέπει συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την ημερήσια απασχόληση, τη διευθέτηση χρόνου εργασίας και την εργασία την έκτη ημέρα της εβδομάδας.
Κύριες αλλαγές που εισάγονται:
-
13ωρη ημερήσια απασχόληση Κατ’ εξαίρεση, ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχοληθεί έως και 13 ώρες την ημέρα στον ίδιο εργοδότη, με προσαύξηση 40% στην αμοιβή για τις επιπλέον ώρες. Η άρνηση του εργαζομένου πρέπει να αιτιολογηθεί και να μην αντίκειται στην αρχή της καλής πίστης, με τον ίδιο να φέρει το βάρος απόδειξης των λόγων άρνησης.
-
Διευθέτηση χρόνου εργασίας Εισάγεται η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (και όχι μόνο για εξάμηνο). Η διευθέτηση μπορεί να γίνει σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση, αλλά απαιτείται υποχρεωτική συναίνεση του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος οφείλει να δηλώσει στον εργοδότη τις ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης σε άλλον/ους εργοδότη/ες, εφόσον υφίσταται παράλληλη απασχόληση.
-
Εργασία την 6η ημέρα Η ρύθμιση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:
α) Επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες Οι εργοδότες πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Η απασχόληση την 6η ημέρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες. Απαγορεύεται η υπερεργασία και η υπερωρία την ημέρα αυτή. Τα ωράρια πρέπει να καταχωρούνται εκ των προτέρων στη δήλωση οργάνωσης χρόνου εργασίας.
β) Επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας (Δευτέρα-Σάββατο 24ωρης λειτουργίας) Επιτρέπεται η χρήση της 6ης ημέρας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις απρόβλεπτου και ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας. Απαιτούνται δύο προϋποθέσεις: i) προηγούμενη υπεύθυνη δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία, ii) ειδική δήλωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση, η οποία υπόκειται σε έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας. Και εδώ ισχύει το ανώτατο όριο των 8 ωρών, χωρίς υπερεργασία ή υπερωρία.
