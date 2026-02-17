ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Τι αλλάζει και πώς θα σε επηρεάσει

Από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 τέθηκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», αντικαθιστώντας οριστικά το παλιό «ΕΡΓΑΝΗ Ι». Το σύστημα εισάγει ψηφιακό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο των ωραρίων εργασίας, απλουστεύει δραστικά τις διαδικασίες και ενεργοποιεί βασικές διατάξεις του νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους».

Με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρούν τα ωράρια και τις μεταβολές σε πραγματικό χρόνο, ενώ το σύστημα λειτουργεί πλέον ως ενιαίο μητρώο εργασιακών σχέσεων. Καταργούνται πολλαπλά έντυπα (π.χ. ένα έντυπο αντί για τέσσερα για πρόσληψη, κατάργηση ετήσιου πίνακα προσωπικού), ενώ ενσωματώνονται ψηφιακά πεδία για όλα τα στοιχεία.

Κύριες αλλαγές που εφαρμόζονται άμεσα:

Έλεγχος ωραρίων σε πραγματικό χρόνο : Το σύστημα παρακολουθεί συνολικές ώρες απασχόλησης (και σε παράλληλες σχέσεις), εντοπίζοντας ασυμφωνίες μεταξύ δηλωμένου και πραγματικού χρόνου εργασίας. Δεν συνδέεται άμεσα με το 13ωρο (που ισχύει από Νοέμβριο 2025 και αφορά μόλις 0,4% των μισθωτών).

: Το σύστημα παρακολουθεί συνολικές ώρες απασχόλησης (και σε παράλληλες σχέσεις), εντοπίζοντας ασυμφωνίες μεταξύ δηλωμένου και πραγματικού χρόνου εργασίας. Δεν συνδέεται άμεσα με το 13ωρο (που ισχύει από Νοέμβριο 2025 και αφορά μόλις 0,4% των μισθωτών). Σπαστή άδεια : Από το 2026, ο εργαζόμενος μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να κατανείμει την ετήσια άδεια αναψυχής σε τμήματα, με ελάχιστο τα 5 ημέρες συνεχόμενα. Μέχρι 31 Μαρτίου 2026 πρέπει να χορηγηθεί το υπόλοιπο άδειας 2025, αλλιώς ο εργοδότης οφείλει διπλάσιες αποδοχές.

: Από το 2026, ο εργαζόμενος μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να κατανείμει την ετήσια άδεια αναψυχής σε τμήματα, με ελάχιστο τα 5 ημέρες συνεχόμενα. Μέχρι 31 Μαρτίου 2026 πρέπει να χορηγηθεί το υπόλοιπο άδειας 2025, αλλιώς ο εργοδότης οφείλει διπλάσιες αποδοχές. Τετραήμερη εργασία : Επεκτείνεται σε ετήσια βάση (όχι μόνο εξάμηνο), με δυνατότητα διευθέτησης σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση. Απαιτείται συναίνεση εργαζομένου, δίνοντας ευελιξία κυρίως σε γονείς.

: Επεκτείνεται σε ετήσια βάση (όχι μόνο εξάμηνο), με δυνατότητα διευθέτησης σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση. Απαιτείται συναίνεση εργαζομένου, δίνοντας ευελιξία κυρίως σε γονείς. Υπερωρίες σε εκ περιτροπής εργασία : Οι εργαζόμενοι με εκ περιτροπής απασχόληση μπορούν να εργαστούν επιπλέον ώρες με προσαύξηση 40%, εφόσον το επιθυμούν.

: Οι εργαζόμενοι με εκ περιτροπής απασχόληση μπορούν να εργαστούν επιπλέον ώρες με προσαύξηση 40%, εφόσον το επιθυμούν. Οικειοθελής αποχώρηση χωρίς 10ήμερο: Με fast track διαδικασία, ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άμεσα αντικαταστάτη χωρίς να χαρακτηριστεί η αποχώρηση ως απόλυση.

Προσλήψεις εξπρές

Η δυνατότητα ταχείας πρόσληψης μέσω εφαρμογής κινητού (για έκτακτες ανάγκες έως 2 ημέρες/εβδομάδα, π.χ. σε εστίαση/ξενοδοχεία) καθυστερεί λόγω έλλειψης λογισμικού, αλλά θα ενεργοποιηθεί σύντομα.

Το υπουργείο Εργασίας τονίζει ότι το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ μειώνει γραφειοκρατία, ενισχύει διαφάνεια και προστασία εργαζομένων, ενώ διαχειρίζεται πάνω από 3,4 εκατ. δηλώσεις ημερησίως.

