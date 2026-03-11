Εργαστήριο αποτίμησης και αξιολόγησης της πιλοτικής δοκιμής του Συστήματος Υποστήριξης Διαχείρισης Προορισμών (DMSS), στο πλαίσιο του έργου LIBECCIO

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής δοκιμής του υποστηρικτικού συστήματος διαχείρισης προορισμών (DMSS) που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIBECCIO, τέθηκαν υπό το πρίσμα εμπειρογνωμόνων την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026. Στην διάρκεια ειδικού εργαστηρίου, που φιλοξενήθηκε στον Κόμβο Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, έγινε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής δοκιμής του Συστήματος Υποστήριξης Διαχείρισης Προορισμών (DMSS).

Στη συνάντηση, συμμετείχαν φυσικά και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα του τουρισμού. Ο Σπύρος Βασιλειάδης (Managing Director and Partner Living Prospects)παρουσίασε το περιεχόμενο και τους σκοπούς του έργου LIBECCIO, όπως επίσης και την πλατφόρμα καινοτομίας (ETIP). Όπως τόνισε, η πλατφόρμα θα αποτελέσει ένα κοινό χώρο ανταλλαγών για την δημιουργία συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών φορέων του τουριστικού τομέα.

Αμέσως μετά, ο Βίκτωρας Δημουλής (Consultant Living Prospects) προχώρησε στην συνοπτική παρουσίαση του Συστήματος Υποστήριξης Διαχείρισης Προορισμών (DMSS), έκανε σύντομη περιήγηση στην πλατφόρμα και κατέληξε σε έναν απολογισμό της έως σήμερα δοκιμής του έργου.

Μιλώντας για την αξιολόγηση του έργου, ο κ. Δημουλής τόνισε ότι επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εντοπίσουν πολύτιμα στοιχεία του συστήματος, όπως τα δυνατά σημεία και τις ευκαιρίες, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το DMSS στην εφαρμογή του στον τοπικό τουριστικό τομέα. Σε ότι έχει να κάνει με τον στρατηγικό σχεδιασμό, σημείωσε ότι βοηθά στη διαμόρφωση στρατηγικών λύσεων και στην επιλογή των κατάλληλων ενεργειών για την περαιτέρω ενσωμάτωση και βελτίωση της πλατφόρμας στην περιοχή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δημουλής και στο σκέλος της δημιουργικής ομαδικής συνεργασίας, καθώς αυτή ενισχύει τη συνεργασία και τη συλλογική σκέψη των stakeholders για να προσδιορίσουν κοινά θέματα και μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Η υλοποίηση του ειδικού εργαστηρίου είχε ως στόχευση, η τοπική ομάδα εργασίας που αποτελείται από εταίρους και τοπικά μέλη του δικτύου ETIP (Euro Med Tourism Innovation Platform) στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, να εξετάσει τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων και να αναλύσει τις βαθμολογίες που επιτεύχθηκαν για κάθε βασικό δείκτη απόδοσης (Key Performance Indicators -KPI).

Η διαδικτυακή πλατφόρμα DMSS αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης προορισμών και ένα σημαντικό εργαλείο του μέλλοντος στα χέρια όλων όσων δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία του τουρισμού.

Βασικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η μεταβολή της στάσης των ενδιαφερόμενων μερών, η αλλαγή αντιλήψεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τουρισμό, καθώς και η ευαισθητοποίηση για τους σκοπούς του έργου που αποσκοπεί σε ένα βιώσιμο μοντέλο στην βάση της ενίσχυσης της συνεργασίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

