Εργατική Πρωτομαγιά: Από το Σικάγο του 1886 έως τις σύγχρονες διεκδικήσεις – Η ιστορία της ημέρας των εργαζομένων

Η Εργατική Πρωτομαγιά, που τιμάται κάθε χρόνο την 1η Μαΐου, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες για το παγκόσμιο εργατικό κίνημα. Δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης, αλλά μια ιστορική υπενθύμιση των αγώνων των εργαζομένων για καλύτερες συνθήκες εργασίας, οκτάωρο και κοινωνικά δικαιώματα.

Η απαρχή της συνδέεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα με το Σικάγο του 19ου αιώνα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1880, η βιομηχανική ανάπτυξη είχε δημιουργήσει εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, με εργάτες να δουλεύουν 12 έως 16 ώρες την ημέρα, χωρίς ουσιαστικά δικαιώματα ή προστασία.

Στις 1 Μαΐου 1886, χιλιάδες εργάτες σε όλη τη χώρα κατέβηκαν σε απεργία διεκδικώντας το οκτάωρο εργασίας. Το κέντρο των κινητοποιήσεων ήταν το Σικάγο, όπου οι διαδηλώσεις κορυφώθηκαν τις επόμενες ημέρες. Η κατάσταση οξύνθηκε δραματικά στην περίφημη υπόθεση του Χέιμαρκετ, γνωστή ως Haymarket Affair, όταν σε συγκέντρωση εργατών σημειώθηκε έκρηξη και ακολούθησε αστυνομική καταστολή με νεκρούς και συλλήψεις.

Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν σε δίκες και καταδίκες εργατικών στελεχών, που έμειναν στην ιστορία ως «μάρτυρες του Σικάγο». Παρότι οι συνθήκες ήταν τραγικές, το κίνημα για το οκτάωρο ενισχύθηκε διεθνώς και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τα εργατικά δικαιώματα.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1889, η Δεύτερη Σοσιαλιστική Διεθνής αποφάσισε να καθιερώσει την 1η Μαΐου ως ημέρα διεθνών εργατικών αγώνων, σε ένδειξη τιμής στα γεγονότα του Σικάγο. Έτσι γεννήθηκε η International Workers’ Day, που γιορτάζεται μέχρι σήμερα σε πολλές χώρες του κόσμου.

Στην Ευρώπη, η Πρωτομαγιά απέκτησε γρήγορα συμβολικό χαρακτήρα, συνδεόμενη με τους αγώνες για κοινωνικά δικαιώματα, συνδικαλιστικές ελευθερίες και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Σε πολλές χώρες καθιερώθηκε ως επίσημη αργία, ενώ οι εργατικές οργανώσεις τη μετέτρεψαν σε ημέρα διαδηλώσεων και αιτημάτων.

Στην Ελλάδα, η Εργατική Πρωτομαγιά συνδέθηκε με σημαντικούς αγώνες ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα. Ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα ήταν η απεργία και οι κινητοποιήσεις των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη το 1936, που κατέληξαν σε αιματηρή καταστολή και έμειναν γνωστά ως «Μάης του ’36». Οι εικόνες του νεκρού εργάτη Τάσου Τούση ενέπνευσαν τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον «Επιτάφιο», ένα από τα σημαντικότερα έργα της νεοελληνικής ποίησης.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε και στην Ελλάδα ως ημέρα εργατικής αργίας και τιμής, με συγκεντρώσεις, απεργίες και εκδηλώσεις μνήμης.

Σήμερα, η Εργατική Πρωτομαγιά διατηρεί τον ιστορικό της χαρακτήρα, αλλά και αποκτά νέα περιεχόμενα. Τα αιτήματα επικεντρώνονται πλέον στις συλλογικές συμβάσεις, στους μισθούς, στην εργασιακή ασφάλεια, αλλά και σε σύγχρονες προκλήσεις όπως η τεχνολογική αλλαγή, η επισφάλεια στην εργασία και οι διεθνείς κρίσεις.

Παρά τις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, το μήνυμα της ημέρας παραμένει σταθερό: η διεκδίκηση αξιοπρεπών όρων ζωής και εργασίας και η υπενθύμιση ότι τα δικαιώματα που θεωρούνται σήμερα δεδομένα, κατακτήθηκαν μέσα από μακροχρόνιους και συχνά δύσκολους αγώνες.

