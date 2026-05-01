Εργατική Πρωτομαγιά: Από το Σικάγο του 1886 έως τις σύγχρονες διεκδικήσεις – Η ιστορία της ημέρας των εργαζομένων

01 Μάι. 2026 8:15
Η Εργατική Πρωτομαγιά, που τιμάται κάθε χρόνο την 1η Μαΐου, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες για το παγκόσμιο εργατικό κίνημα. Δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης, αλλά μια ιστορική υπενθύμιση των αγώνων των εργαζομένων για καλύτερες συνθήκες εργασίας, οκτάωρο και κοινωνικά δικαιώματα.

Η απαρχή της συνδέεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα με το Σικάγο του 19ου αιώνα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1880, η βιομηχανική ανάπτυξη είχε δημιουργήσει εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, με εργάτες να δουλεύουν 12 έως 16 ώρες την ημέρα, χωρίς ουσιαστικά δικαιώματα ή προστασία.

Στις 1 Μαΐου 1886, χιλιάδες εργάτες σε όλη τη χώρα κατέβηκαν σε απεργία διεκδικώντας το οκτάωρο εργασίας. Το κέντρο των κινητοποιήσεων ήταν το Σικάγο, όπου οι διαδηλώσεις κορυφώθηκαν τις επόμενες ημέρες. Η κατάσταση οξύνθηκε δραματικά στην περίφημη υπόθεση του Χέιμαρκετ, γνωστή ως Haymarket Affair, όταν σε συγκέντρωση εργατών σημειώθηκε έκρηξη και ακολούθησε αστυνομική καταστολή με νεκρούς και συλλήψεις.

Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν σε δίκες και καταδίκες εργατικών στελεχών, που έμειναν στην ιστορία ως «μάρτυρες του Σικάγο». Παρότι οι συνθήκες ήταν τραγικές, το κίνημα για το οκτάωρο ενισχύθηκε διεθνώς και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τα εργατικά δικαιώματα.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1889, η Δεύτερη Σοσιαλιστική Διεθνής αποφάσισε να καθιερώσει την 1η Μαΐου ως ημέρα διεθνών εργατικών αγώνων, σε ένδειξη τιμής στα γεγονότα του Σικάγο. Έτσι γεννήθηκε η International Workers’ Day, που γιορτάζεται μέχρι σήμερα σε πολλές χώρες του κόσμου.

Στην Ευρώπη, η Πρωτομαγιά απέκτησε γρήγορα συμβολικό χαρακτήρα, συνδεόμενη με τους αγώνες για κοινωνικά δικαιώματα, συνδικαλιστικές ελευθερίες και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Σε πολλές χώρες καθιερώθηκε ως επίσημη αργία, ενώ οι εργατικές οργανώσεις τη μετέτρεψαν σε ημέρα διαδηλώσεων και αιτημάτων.

Στην Ελλάδα, η Εργατική Πρωτομαγιά συνδέθηκε με σημαντικούς αγώνες ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα. Ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα ήταν η απεργία και οι κινητοποιήσεις των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη το 1936, που κατέληξαν σε αιματηρή καταστολή και έμειναν γνωστά ως «Μάης του ’36». Οι εικόνες του νεκρού εργάτη Τάσου Τούση ενέπνευσαν τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον «Επιτάφιο», ένα από τα σημαντικότερα έργα της νεοελληνικής ποίησης.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε και στην Ελλάδα ως ημέρα εργατικής αργίας και τιμής, με συγκεντρώσεις, απεργίες και εκδηλώσεις μνήμης.

Σήμερα, η Εργατική Πρωτομαγιά διατηρεί τον ιστορικό της χαρακτήρα, αλλά και αποκτά νέα περιεχόμενα. Τα αιτήματα επικεντρώνονται πλέον στις συλλογικές συμβάσεις, στους μισθούς, στην εργασιακή ασφάλεια, αλλά και σε σύγχρονες προκλήσεις όπως η τεχνολογική αλλαγή, η επισφάλεια στην εργασία και οι διεθνείς κρίσεις.

Παρά τις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, το μήνυμα της ημέρας παραμένει σταθερό: η διεκδίκηση αξιοπρεπών όρων ζωής και εργασίας και η υπενθύμιση ότι τα δικαιώματα που θεωρούνται σήμερα δεδομένα, κατακτήθηκαν μέσα από μακροχρόνιους και συχνά δύσκολους αγώνες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:00 Δύο Πατρινοί στην Καισαριανή του ’44: Τα ντοκουμέντα της Ματωμένης Πρωτομαγιάς
8:45 Απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς σε όλη τη χώρα – Στο επίκεντρο η εργατική διεκδίκηση και οι κοινωνικοί αγώνες
8:30 Το pelop.gr συμμετέχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά
8:15 Εργατική Πρωτομαγιά: Από το Σικάγο του 1886 έως τις σύγχρονες διεκδικήσεις – Η ιστορία της ημέρας των εργαζομένων
8:00 Πρωτομαγιά 2026: Κάλεσμα σε απεργιακή συγκέντρωση από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας
23:59 Προσοχή στη μέτρηση της πίεσης στο σπίτι, η λάθος θέση του χεριού που πρέπει να αποφεύγετε
23:37 Αφρική: Πραγματικά έχει αρχίσει να διαχωρίζεται στα δύο!
23:19 Ιράν: Κρίση στην ηγεσία, Πεζεσκιάν και Γκαλιμπάφ ζητούν την αποπομπή του ΥΠΕΞ Αραγτσί
22:59 Ολυμπιακός: Ήταν σαρωτικός, διέλυσε τη Μονακό και έκανε το 2-0 στη σειρά
22:51 «Το μοιρολόι τση Μάνας», ραγίζουν καρδιές για τη 12χρονη Αγλαΐα
22:41 Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός Έλληνας κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
22:32 Εγκληματική οργάνωση με 3,9 κιλά κοκαΐνης, 3,1 κιλά κάνναβης, πιστόλι και μετρητά
22:21 Η κλήρωση του Τζόκερ για 7,5 εκατ, ευρώ
22:11 «Το Ιράν θα είναι στο Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει»
22:00 Κριτική επιτροπή Μπιενάλε της Βενετίας: Παραίτηση όλων των μελών!
21:46 IDF: Ισοπέδωσαν υπόγειο οχυρό 140 μέτρων της Χεζμπολάχ με 24 τόνους εκρηκτικών
21:34 Δεν το χωράει ανθρώπου νους: Μητέρα αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της σκότωσε την κόρη τους
21:23 Ορχομενός Βοιωτίας: Φωτιά σε εργοστάσιο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
21:15 «Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος», κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς χάθηκε ο 13χρονος
20:55 Πάτρα: Γιόρτασε τον Μάη με λουλούδια, παλμό, χρώματα και αρώματα! ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
