Εργατικό δυστύχημα: Νεκρός 50χρονος αρχιτεχνίτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά

Σοβαρό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά, όπου ένας 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα την ώρα που εκτελούσε τεχνικές εργασίες. Ο εργαζόμενος ανασύρθηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, όμως εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο Τζάνειο νοσοκομείο. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εργαζόμενος καταπλακώθηκε από μηχανήματα την ώρα που εκτελούσε τεχνικές εργασίες στη βάση συντήρησης του τροχαίου υλικού.

Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ σήμερα: Πότε σταματούν τα δρομολόγια

Στον χώρο επικράτησε αναστάτωση, με συναδέλφους του θύματος να ειδοποιούν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική. Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο αρχιτεχνίτη, όμως η κατάστασή του ήταν ήδη εξαιρετικά σοβαρή. Κατά τη διακομιδή του στο Τζάνειο νοσοκομείο υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ επιβεβαίωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος. Παράλληλα, τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές σε συνεργασία με την εταιρεία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του εργαζόμενου.

Στο σημείο καταγράφηκε κοινή επιχείρηση Πυροσβεστικής, ΕΛ.ΑΣ. και ΕΚΑΒ, με το βίντεο της διακομιδής να αποτυπώνει την αγωνιώδη προσπάθεια των διασωστών να κρατήσουν στη ζωή τον 50χρονο.

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε επίσης ότι, εξαιτίας του δυστυχήματος, σήμερα Τετάρτη 26/11 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά–Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ.

