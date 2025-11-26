Εργατικό δυστύχημα: Νεκρός 50χρονος αρχιτεχνίτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά

Ένας 50χρονος αρχιτεχνίτης έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά, όταν καταπλακώθηκε από μηχανήματα κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών. Παρά την άμεση κινητοποίηση συναδέλφων και διασωστών, ο εργαζόμενος υπέκυψε στα τραύματά του. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η ΣΤΑΣΥ προχώρησε σε έκτακτη στάση εργασίας.

Εργατικό δυστύχημα: Νεκρός 50χρονος αρχιτεχνίτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά
26 Νοέ. 2025 11:33
Pelop News

Σοβαρό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά, όπου ένας 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα την ώρα που εκτελούσε τεχνικές εργασίες. Ο εργαζόμενος ανασύρθηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, όμως εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο Τζάνειο νοσοκομείο. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εργαζόμενος καταπλακώθηκε από μηχανήματα την ώρα που εκτελούσε τεχνικές εργασίες στη βάση συντήρησης του τροχαίου υλικού.

Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ σήμερα: Πότε σταματούν τα δρομολόγια

Στον χώρο επικράτησε αναστάτωση, με συναδέλφους του θύματος να ειδοποιούν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική. Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο αρχιτεχνίτη, όμως η κατάστασή του ήταν ήδη εξαιρετικά σοβαρή. Κατά τη διακομιδή του στο Τζάνειο νοσοκομείο υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ επιβεβαίωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος. Παράλληλα, τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές σε συνεργασία με την εταιρεία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του εργαζόμενου.

Στο σημείο καταγράφηκε κοινή επιχείρηση Πυροσβεστικής, ΕΛ.ΑΣ. και ΕΚΑΒ, με το βίντεο της διακομιδής να αποτυπώνει την αγωνιώδη προσπάθεια των διασωστών να κρατήσουν στη ζωή τον 50χρονο.

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε επίσης ότι, εξαιτίας του δυστυχήματος, σήμερα Τετάρτη 26/11 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά–Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:06 Φρίκη: 20χρονος και ο σύντροφός του κατηγορούνται ότι ασελγούσαν στα ανίψια του, 2 και 4 χρόνων – Η καταγγελία της μητέρας των παιδιών
12:59 Νέες καταγγελίες από τον πρώην σύζυγο της δασκάλας στο Λουτράκι: «Είχα ζητήσει να πάει σε γιατρό – Κάτι δεν πάει καλά»
12:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή και των 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις ζήτησε ο Εισαγγελέας – Παρών στο δικαστήριο μόνο ο γνωστός ηθοποιός
12:46 Γαλλία: Τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία – Στο στόχαστρο οργάνωση με φιλορωσική δράση
12:41 Νέες λεπτομέρειες για την τραγωδία στη Ρόδο: Ακρωτηριασμός για τον 39χρονο, πατέρα δύο παιδιών – Θρήνος για τον 19χρονο ΕΠΟΠ
12:32 «Ζούσατε μέσα στα λούσα»: Η επίθεση Κωνσταντοπούλου στη Σεμερτζίδου άναψε φωτιές στην Εξεταστική
12:24 Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Τέσσερις νεκροί, παγιδευμένοι ένοικοι και αναβάθμιση συναγερμού σε επίπεδο 4
12:19 «Μαμά είσαι καλά;»: Το μήνυμα στο κινητό και οι απενεργοποιημένες κάμερες – Νέα δεδομένα για τη δολοφονία στη Σαλαμίνα
12:10 Μητσοτάκης: «Πρώτη φορά η χώρα αποκτά συνολική στρατηγική για το δημογραφικό» – Φοροελαφρύνσεις, στέγη και νέα μέτρα έως το 2026
12:04 Adel: Επικαιροποίηση από την ΕΜΥ – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
12:00 Πάτρα: Μυστικό δίκτυο διακίνησης κάνναβης – Πατέρας και γιος στο στόχαστρο για περίεργες κινήσεις
11:57 Ερωτήματα για την ασφάλεια της Αγίας Σοφίας μετά την είσοδο γερανών 45 τόνων – Βολές για τον τρόπο αποκατάστασης
11:52 Πήραν αυτοκίνητο για «δοκιμή» και εξαφανίστηκαν – Δικογραφία για τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη
11:47 Σεμερτζίδου στην εξεταστική: Προθεσμία, απειλές, δάνεια 2,6 εκατ. ευρώ και η απολογία για τον σύντροφο και τα «τυχερά παιχνίδια»
11:43 Προθεσμία για την Παρασκευή ζήτησε η 46χρονη της Σαλαμίνας – Υπό ψυχολογική υποστήριξη στο Ναυτικό Νοσοκομείο ο σύζυγός της
11:38 Καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική παρενόχληση από 47χρονο ιερέα στη Θεσσαλονίκη
11:35 Αρχισε η εγγραφή στο Μητρώο νέων του Δήμου Αιγιαλείας
11:33 Εργατικό δυστύχημα: Νεκρός 50χρονος αρχιτεχνίτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά
11:29 Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα σε Γυμνάσιο
11:27 Τραγωδία σε πεδίο βολής στη Ρόδο: Νεκρός ένας 19χρονος στρατιώτης και ένας σοβαρά τραυματίας μετά από έκρηξη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ