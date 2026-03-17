Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Ποτέ ξανά πυρηνικά όπλα στον Άραξο, ούτε σκέψη για την επιστροφή τους»

«Δυναμώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση. Όλες και όλοι στο συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας στις 27 του Μάρτη στις 7 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου». Αυτά τονίζονται σε ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, η οποία έχει ως εξής:

«Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καλεί όλα τα συνδικάτα, τους μαζικούς φορείς της πόλης, τους φοιτητικούς συλλόγους, τα μαθητικά συμβούλια, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα συνταξιουχικά σωματεία και όλο το λαό της περιοχής μας να εκφράσουν τη ριζική τους αντίθεση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που οι φλόγες του καθημερινά εξαπλώνονται παντού, με τη μαζική συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο που διοργανώνει στις 27 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία Γεωργίου.

Κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι με το ψεύτικο επιχείρημα της «εθνικής ομοψυχίας» προσπαθούν από την μία να σύρουν τους εργαζόμενους και το λαό μας στις εγκληματικές τους επιδιώξεις και από την άλλη να φορτώσουν και άλλα βάρη στις πλάτες του, καθώς οι άμεσες επιπτώσεις στα εργατικά-λαϊκά στρώματα από τον πόλεμο είναι ήδη δυσβάστακτες ενώ ετοιμάζουν παράλληλα μεγαλύτερη εντατικοποίηση και χτύπημα των δικαιωμάτων του.

Προσπαθούν να αποσπάσουν τη συναίνεση και την ενεργή στήριξη της εργατικής τάξης για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εφοπλιστών και των βιομηχάνων, των «εθνικών στόχων» όπως τους βαφτίζουν, που δεν έχουν καμία σχέση με το εργατικό-λαϊκό συμφέρον και την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Να μην δείξουν οι εργάτες καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, στα κόμματα του ευρωαντλαντισμού και στις ξεπουλημένες δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού μέσα στο κίνημα που προσκυνούν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας, ξεχρεώνουν γραμμάτια στο κεφάλαιο αφού τους προσφέρουν ηρεμία, μέσα σε πολεμικές συνθήκες.

Να σημάνει παντού ξεσηκωμός, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά για να εκφραστεί και να δυναμώσει η εναντίωση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και η επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν, για να μην πληρώσει ο λαός και τα παιδιά του τις συνέπειες του πολέμου. Όπως έκαναν στις 6 Φλεβάρη με την απεργία τους οι λιμενεργάτες, οι εργαζόμενοι σε Πειραιά, Θριάσιο και σε 20 λιμάνια της Ευρώπης με το σύνθημα «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους».

Καμία θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και των βιομηχάνων, καμία θυσία για το ξαναμοίρασμα του κόσμου που σχεδιάζεται από το αίμα των λαών, τώρα είναι η ώρα για να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για την διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων μας ενάντια στο σιωπητήριο που θέλουν να επιβάλουν κυβέρνηση και εργοδότες.

Κανένας φόβος, καμιά αναμονή, δεν είναι παντοδύναμοι! Έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε με την οργανωμένη δράση, τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις. Με τις ταξικές δυνάμεις μπροστά, δυναμώνουμε τα συνδικάτα, χτίζουμε τη συμμαχία μας με τους βιοπαλαιστές της πόλης και τους φτωχούς αγρότες, στο δρόμο της ανατροπής του συστήματος της εκμετάλλευσης που γεννά φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά.

Απαιτούμε :

Απεμπλοκή της χώρας μας, από κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση

Να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα, να ξεκουμπιστούν οι ΑμερικανοΝΑΤΟικοί.

Nα επιστρέψουν τώρα όλες οι μονάδες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και το προσωπικό τους που βρίσκονται εκτός των συνόρων. Να μην αποσταλεί κανένας Έλληνας στρατιωτικός σε αποστολές που υπηρετούν ξένα συμφέροντα. Καμία συμμετοχή και βοήθεια με στρατιωτικό υλικό και μέσα.

Ποτέ ξανά πυρηνικά όπλα στον Αραξο, ούτε σκέψη για την επιστροφή τους

Να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των Ελλήνων ναυτεργατών και εργαζομένων που βρίσκονται σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων.

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την προστασία του εργατικού λαϊκού εισοδήματος. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μείωση τιμών και πλαφόν στις τιμές της ενέργειας και των ειδών λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων σε όλα αυτά τα ήδη για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά. Αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες».

