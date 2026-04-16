Το φυσικό αέριο «μπαίνει» στο κέντρο της Πάτρας: Εργο-ορόσημο με ανησυχίες

Σε φάση εισόδου στο κέντρο της Πάτρας περνά το μεγάλο έργο ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου, ένα εγχείρημα στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή αναβάθμιση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, το οποίο ωστόσο συνοδεύεται από έντονους προβληματισμούς για την όχληση που θα προκαλέσει, αλλά και για την ποιότητα των αποκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο.

Οπως έγινε γνωστό στη χθεσινή συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής της Πάτρας, τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται κρίσιμη σύσκεψη μεταξύ της δημοτικής αρχής και της αναδόχου εταιρείας που υλοποιεί το έργο, προκειμένου να υπάρξει καλύτερος συντονισμός ενόψει της έναρξης των εργασιών στο κέντρο. Στόχος είναι να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα πολιτών και επαγγελματιών, καθώς πρόκειται για παρεμβάσεις που θα επηρεάσουν βασικούς οδικούς άξονες.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Εργων Παναγιώτη Μελά, το έργο έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά στην περιφέρεια της πόλης και πλέον εισέρχεται σε πιο «ευαίσθητες» ζώνες, με παρεμβάσεις να σχεδιάζονται σε δρόμους όπως η Κορίνθου και η Κανακάρη. Πρόκειται για σημεία με υψηλή κυκλοφορία και εμπορική δραστηριότητα, γεγονός που προμηνύει αυξημένη όχληση και κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις το επόμενο διάστημα.

Οπως έχει γράψει η «Π», σε τεχνικό επίπεδο, το έργο εμφανίζει σημαντική πρόοδο. Το δίκτυο μέσης πίεσης έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95%, καλύπτοντας 23 από τα συνολικά 24,5 χιλιόμετρα, ενώ στο δίκτυο χαμηλής πίεσης έχουν κατασκευαστεί περίπου 20 χιλιόμετρα. Παράλληλα, προβλέπεται η υλοποίηση 5.000 συνδέσεων για την εξυπηρέτηση οικιακών και εμπορικών καταναλωτών, καθώς και η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης και ρύθμισης, με τον πρώτο να χωροθετείται στη λαχαναγορά.

Το έργο εντάσσεται σε ευρύτερο πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 41 εκατ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και ίδια κεφάλαια της αναδόχου εταιρείας.

Ωστόσο, παρά τη σημασία του έργου, ο Δήμος Πατρέων εκφράζει σαφή δυσφορία για την έως τώρα εικόνα των αποκαταστάσεων κυρίως στην οδό Ακρωτηρίου. Ο κ. Μελάς υπογράμμισε ότι, σε αντίθεση με άλλες εταιρείες που υπογειοποιούν δίκτυα τηλεφωνίας και ίντερνετ, όπου μπορούσαν να πιεστούν για να ακολουθούν τις προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο έργο του φυσικού αερίου δεν μπορεί να συμβεί αυτό με αποτέλεσμα οι αποκαταστάσεις να γίνονται με διαφορετικό τρόπο.

Οπως εξήγησε, ο Δήμος διαθέτει περιορισμένα μέσα πίεσης, καθώς το έργο θεωρείται εθνικής προτεραιότητας και δεν απαιτεί τις ίδιες αδειοδοτήσεις με άλλα έργα υποδομών. «Ο μόνος τρόπος παρέμβασης που έχουμε είναι μέσω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απαιτούνται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η δημοτική αρχή ζητά πλέον έγγραφες εγγυήσεις για την ποιότητα των αποκαταστάσεων πριν την επέκταση των εργασιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην οδό Ακρωτηρίου, όπου έχουν ήδη καταγραφεί προβλήματα, παρότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου. «Δεν μπορούμε να αδιαφορούμε για την κατάσταση», τόνισε ο αντιδήμαρχος, περιγράφοντας μία συνολική εικόνα πίεσης και συνεχούς παρακολούθησης των εργοταξίων.

Η επόμενη φάση του έργου, με την είσοδο στο κέντρο, αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ τόσο για την αντοχή της πόλης, όσο και για τη συνεργασία μεταξύ Δήμου και αναδόχου. Οπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, «είναι ένας διαρκής αγώνας», με τη δημοτική αρχή να καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αναπτυξιακή προοπτική -την οποία ενδεχομένως δεν αναγνωρίζει- και την καθημερινότητα των πολιτών.

