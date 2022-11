Ερντογάν: Επίθεση κατά της Ελλάδας, των ΗΠΑ και της ΕΕ – «Προστατεύουν τρομοκράτες»

Για προστασία τρομοκρατών κατηγόρησε για ακόμα μία φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και χώρες της ΕΕ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην οργάνωση FETO, καθώς υποστηρίζει πως μέλη της συμμετείχαν στο αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2106, ως ακόλουθοι του εξόριστου στην Αμερική τούρκου ιμάμη, Φετουλάχ Γκιουλέν.

Επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Ουζμπεκιστάν το πρωί του Σαββάτου, ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους μεταξύ άλλων: «η Ελλάδα, οι ΗΠΑ, ορισμένες χώρες της Ε.Ε. προστατεύουν τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης FETO».

