Ερντογάν: H αγγελία του Reuters που προκάλεσε την οργή του

Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε μια αγγελία του πρακτορείου ειδήσεων Reuters για την πρόσληψη δημοσιογράφου στην Κωνσταντινούπολη.

Τούρκοι δημοσιογράφοι κάνουν λόγο για στόχευση της χώρας και του προέδρου της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ προκάλεσε την έντονη καταδίκη από τον διευθυντή επικοινωνίας του Τούρκου προέδρου, Φαχρετίν Αλτούν.

Στην αγγελία για τη θέση του αναπληρωτή προϊσταμένου του γραφείου στην Κωνσταντινούπολη που δημοσίευσε το Reuters στις αρχές του μήνα, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Δεκεμβρίου, το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ο Ερντογάν έχει μεταμορφώσει την Τουρκία στις δύο δεκαετίες στην εξουσία του, απομακρύνοντάς την από τις σύγχρονες κοσμικές παραδόσεις και μετατρέποντάς τη σε μια ισχυρή διπλωματική και στρατιωτική παρουσία σε περιοχές που εκτείνονται από τον Νότιο Καύκασο έως τη Βόρεια Αφρική».

Αναφέρει ακόμα ότι αναζητεί «κάποιον με ισχυρές δεξιότητες γραφής και με γνώσεις, που να μπορεί να προσφέρει αναλυτικά ρεπορτάζ από κοινού με την υποστήριξη της υψηλών επιδόσεων ομάδας μας που καλύπτει μια κρίσιμη συγκυρία της διακυβέρνησης Ερντογάν – με τον εκτροχιασμένο πληθωρισμό και την υποτιμημένη λίρα να απειλούν την προσπάθειά του για επανεκλογή τους επόμενους μήνες».

«Η Τουρκία είναι μια σύνθετη και γρήγορα αναπτυσσόμενη ιστορία. Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα είναι ένας ισχυρός ρεπόρτερ και συγγραφέας με μάτι για μια συναρπαστική αφήγηση και με την ικανότητα να διαχωρίζει μια συχνά συγκεχυμένη εικόνα για να πει μια καλά πλαισιωμένη και ισορροπημένη ιστορία, αποτυπώνοντας την πολιτική και οικονομική σημασία των γεγονότων και τις διεθνείς προεκτάσεις τους», συνεχίζει η αγγελία.

Δείτε παρακάτω την αγγελία

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Τούρκου προέδρου, Φαχρετίν Αλτούν καταδίκασε το Σάββατο (24/12) την αγγελία, λέγοντας ότι το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων φαινόταν να «απομακρύνεται από τα γεγονότα».

«Το Reuters φαίνεται να απομακρύνεται από τα γεγονότα και αντ’ αυτού χρησιμοποιεί μια προκατειλημμένη προοπτική σχετικά με το τι συνέβη με τις ‘σύγχρονες κοσμικές παραδόσεις’ στην Τουρκία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του προέδρου (Ρετζέπ Ταγίπ) Ερντογάν. Αυτές οι δηλώσεις θα είχαν νόημα μόνο σε ένα προπαγανδιστικό φυλλάδιο», έγραψε ο Αλτούν στο twitter, όπως αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Reuters 'seems to shift away from facts,' Türkiye's communications director Fahrettin Altun said over job listing https://t.co/ZXdfw2tB3n pic.twitter.com/FhVvupQuCV

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) December 25, 2022