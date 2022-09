 Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν έχει καμία αξία για το ΝΑΤΟ, ενώ χωρίς την Τουρκία αποδυναμώνεται

«Ένα ΝΑΤΟ χωρίς Τουρκία είναι αδιανόητο. Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς δεν έχει αξία στο ΝΑΤΟ. Αν υπάρχει Τουρκία, το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό, χωρίς την Τουρκία, το ΝΑΤΟ δεν είναι ισχυρό» δήλωσε την Παρασκευή ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι αρνητικές δηλώσεις της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ για την Τουρκία δεν μπορούν να βλάψουν τους δεσμούς μεταξύ της Άγκυρας και της Συμμαχίας.

«Η αρνητική προσέγγιση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ [σχετικά με την Άγκυρα] δεν αποδυναμώνει τις σχέσεις Τουρκίας-ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ερντογάν, σύμφωνα με το TRT, σε δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη.

