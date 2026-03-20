Ερντογάν κατά Νετανιάχου: «Απειλεί την παγκόσμια ειρήνη και αποσταθεροποιεί την περιοχή»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανήλθε με ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι με τις επιλογές του ενισχύει τη βία και θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη Μέση Ανατολή, αλλά και την παγκόσμια ειρήνη.

Όπως ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, ο Νετανιάχου «συνεχίζει να προάγει τη βία και τον τρόμο», ενώ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις με επίκεντρο το Ιράν έχουν επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη εύθραυστο σκηνικό στην περιοχή. Κατά τον ίδιο, η ένταση κλιμακώνεται διαρκώς και δημιουργεί ένα όλο και πιο ασταθές περιβάλλον.

Αναφορές σε Ουκρανία, Γάζα και Δυτική Όχθη

Ο Ερντογάν στάθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι η σύγκρουση εισέρχεται πλέον στο πέμπτο έτος της και εξακολουθεί να τροφοδοτεί την αβεβαιότητα, ειδικά στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η κατάσταση στη Γάζα παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, με τις ισραηλινές επιχειρήσεις να συνεχίζουν να προκαλούν βαριά ανθρωπιστική πίεση και μεγάλες απώλειες.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στα τελευταία γεγονότα στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας ότι το Ισραήλ προχώρησε στο κλείσιμο του ιστορικού τεμένους Αλ Ακσά για τους προσκυνητές, μια κίνηση που –όπως υποστήριξε– προκάλεσε έντονη αντίδραση και αγανάκτηση στον μουσουλμανικό κόσμο.

«Η περιοχή μας γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη»

Ο Τούρκος πρόεδρος περιέγραψε ένα περιβάλλον διαρκούς επιδείνωσης, τονίζοντας ότι η περιοχή οδηγείται σε έναν «επικίνδυνο δρόμο» γεμάτο παγίδες και εμπόδια. Όπως είπε, ο πόλεμος στη Γάζα, οι παράνομες δραστηριότητες στη Δυτική Όχθη και η κλιμάκωση της βίας με φόντο το Ιράν συνθέτουν μια εικόνα που καθιστά την κατάσταση ολοένα και πιο επικίνδυνη.

Κλείνοντας, ο Ερντογάν υπερασπίστηκε τη γραμμή της Άγκυρας, επιμένοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει να στηρίζει τη διπλωματία και τον διάλογο ως μόνη διέξοδο για την αποκλιμάκωση. Όπως δήλωσε, η χώρα του είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο στην αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας, φέρνοντας ως παράδειγμα την –κατά τον ίδιο– παρέμβαση που συνέβαλε στη διακοπή των συγκρούσεων ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν στη διάρκεια του Ραμαζανιού.

