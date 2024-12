Ερντογάν: Οι Κούρδοι θα αποχαιρετήσουν τα όπλα τους ή θα ταφούν μαζί με αυτά

Απειλές κατά των Κούρδων εκτόξευσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα Τετάρτη (25.12.24), εκφράζοντας, για μια ακόμα φορά, την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις στη Συρία.

«Οι αυτονομιστές δολοφόνοι θα αποχαιρετήσουν τα όπλα τους ή θα ταφούν στη συριακή γη μαζί με αυτά» τόνισε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος AKP.

«Χαιρόμαστε κάθε φορά που βλέπουμε τη σημαία της ελεύθερης Συρίας δίπλα στη δική μας σημαία με την ημισέληνο και το αστέρι στο Χαλέπι, τη Δαμασκό, τη Χάμα, τη Χομς, τη Ντάραα και τη Μανμπίτζ», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

❝We’re delighted whenever we see free Syrian flag alongside our own crescent and star flag in Aleppo, Damascus, Hama, Homs, Daraa, and Manbij❞

