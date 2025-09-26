Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο και θα έχουμε συνεργασία καζάν καζάν με τους γείτονες»

Για συνεργασία με τους γείτονες με βάση την αρχή καζάν – κάζαν αξιοποιώντας το μερίδιό της Τουρκίας από το πόρους στη Μεσόγειο έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομιλώντας με δημοσιογράφους στην πτήση της επιστροφής του από τις ΗΠΑ προς την Άγκυρα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία δεν έχει καμιά φιλοδοξία για τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός μιλώντας για τις χώρες της Μεσογείου. «Η πρόοδος στις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε ιστορικά επίπεδα. Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε αυτούς τους τομείς συνεργασίας. Η Τουρκία δεν έχει καμία αξίωση για τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός. Ωστόσο, είναι επίσης αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα. Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους πόρους στη Μεσόγειο είναι σαφής. Θα πάρουμε το μερίδιό μας από αυτούς τους πόρους και θα συνεργαστούμε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή win-win».

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε… «Η ειρήνη που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων μερών στη Λιβύη, με τη μεσολάβηση της Τουρκίας, αποτελεί πηγή ελπίδας όχι μόνο για τον λιβυκό λαό αλλά και για ολόκληρη την περιοχή.

Οι καλές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει με την Αίγυπτο και η κοινή άσκηση των ναυτικών μας δυνάμεων στη Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια παύσης αποτελούν απτούς δείκτες του ρόλου της Τουρκίας στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια. Η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες στην περιοχή μας.

«Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί»

Σχετικά με το Κυπριακό Ερντογάν παραμένει αμετατακίνητος στη λύση των δύο κρατών σύμφωνα με όσα είπε στους δημοσιογράφους… «Η στάση και η πολιτική μας όσον αφορά την Κύπρο είναι σαφής. Το ζήτημα της ομοσπονδίας έχει πλέον κλείσει για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας επαναφέρει στις συζητήσεις για την ομοσπονδία με λογοπαίγνια. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί. Το έχουμε ήδη δηλώσει σαφώς στην ομιλία μας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επαναλάβαμε τη θέση μας εκεί και την δηλώσαμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήταν λάθος να περιμένουμε ότι αυτή η στάση θα αλλάξει. Θέλουμε οι εκλογές στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να είναι ευοίωνες. Πιστεύουμε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός θα κάνει τη σωστή και πιο κατάλληλη επιλογή. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυητής, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τους Τουρκοκυπρίους αδελφούς και αδελφές μας».

