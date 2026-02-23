Ερντογάν: Τι συζήτησαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αναφορά στην συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας στις 11 Φεβρουαρίου 2026 έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία όπως ανέφερε συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και τα ανοιχτά ζητήματα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι δύο ηγέτες αξιολόγησαν την κατάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, καθώς και τις θέσεις των δύο χωρών για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Ερντογάν τόνισε ότι οι συμφωνίες που υπογράφηκαν ενίσχυσαν τη νομική βάση των διμερών σχέσεων. Παράλληλα, ανέφερε ότι μετέφερε στον Έλληνα πρωθυπουργό τις προσδοκίες της Τουρκίας αναφορικά με την «τουρκική μειονότητα της δυτικής Θράκης», ώστε –όπως είπε– να απολαμβάνει πλήρως τα εκπαιδευτικά και θρησκευτικά της δικαιώματα.

Στον οικονομικό τομέα, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία για περαιτέρω αύξηση του διμερούς εμπορίου, το οποίο το 2025 έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, με στόχο τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση στη διατήρηση θετικού κλίματος και στη μείωση των εντάσεων σε Αιγαίο και Μεσόγειο.

