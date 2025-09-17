Έρωτας πίσω από την ασπίδα: Το viral φλερτ διαδηλώτριας με αστυνομικό στην Ισπανία ΒΙΝΤΕΟ

Μια στιγμή τρυφερότητας σε φιλοπαλαιστινιακή πορεία στην Ισπανία έγινε viral, όταν διαδηλώτρια «φλέρταρε» με αστυνομικό την ώρα που ακουγόταν το σύνθημα «Ζήτω ο αγώνας του παλαιστινιακού λαού». Το βίντεο άναψε φωτιές στο X, με αντιδράσεις να διχάζουν την κοινή γνώμη.

17 Σεπ. 2025 13:07
Pelop News

Σε μια εποχή που οι δρόμοι γεμίζουν με φωνές, πλακάτ και αιτήματα για δικαιοσύνη, η Ισπανία χάρισε μια εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ: σε πορεία υπέρ της Παλαιστίνης, μια νεαρή γυναίκα «φλέρταρε» με αστυνομικό, όχι με πέτρες και οργή, αλλά με βλέμμα και χαμόγελο.

Το περιστατικό, που κατέγραψε η κάμερα και δημοσίευσε η El Espanol, δείχνει τη διαδηλώτρια να κοιτά επίμονα τον άνδρα των ΜΑΤ, να του απευθύνει λίγα λόγια και να ολοκληρώνει το «φλερτ» με ένα κλείσιμο του ματιού. Εκείνος, προσπαθώντας να κρατήσει το επαγγελματικό του ύφος, ανταπέδωσε με χαμόγελο.

Στο φόντο, τα συνθήματα «Que Viva A Loita Do Pobo Palestino» («Ζήτω ο αγώνας του παλαιστινιακού λαού») αντηχούσαν δυνατά, την ώρα που το στιγμιότυπο μετατρεπόταν σε viral βίντεο στο X.

Η εικόνα αυτή, που θα μπορούσε να είναι σκηνή από σινεμά, έγινε αντικείμενο σφοδρής συζήτησης. Χιλιάδες χρήστες στα social media σχολίασαν με πάθος: άλλοι τη χαρακτήρισαν γνήσια στιγμή ανθρωπιάς, έρωτα μέσα στον θυμό, «μια υπενθύμιση ότι η τρυφερότητα δεν σβήνει ούτε πίσω από κράνη».

Υπήρξαν, όμως, και πολλοί που αντέδρασαν αρνητικά: κάποιοι έκαναν λόγο για «ασέβεια», ενώ άλλοι τόνισαν πως, αν το περιστατικό είχε αντιστραφεί –δηλαδή ένας αστυνομικός να φλερτάρει διαδηλώτρια– θα μπορούσε να θεωρηθεί σεξουαλική παρενόχληση ή έμφυλη βία.

Το «φλερτ» αυτό, αληθινό ή συμβολικό, έδωσε το στίγμα μιας άλλης διάστασης στις διαδηλώσεις: ότι οι άνθρωποι που βγαίνουν στους δρόμους δεν είναι μόνο θυμός, αλλά και όνειρα, ελπίδες, ακόμα και στιγμές που θυμίζουν πως ο έρωτας μπορεί να είναι επαναστατικός.
