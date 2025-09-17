Έρωτας πίσω από την ασπίδα: Το viral φλερτ διαδηλώτριας με αστυνομικό στην Ισπανία ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια εποχή που οι δρόμοι γεμίζουν με φωνές, πλακάτ και αιτήματα για δικαιοσύνη, η Ισπανία χάρισε μια εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ: σε πορεία υπέρ της Παλαιστίνης, μια νεαρή γυναίκα «φλέρταρε» με αστυνομικό, όχι με πέτρες και οργή, αλλά με βλέμμα και χαμόγελο.

Το περιστατικό, που κατέγραψε η κάμερα και δημοσίευσε η El Espanol, δείχνει τη διαδηλώτρια να κοιτά επίμονα τον άνδρα των ΜΑΤ, να του απευθύνει λίγα λόγια και να ολοκληρώνει το «φλερτ» με ένα κλείσιμο του ματιού. Εκείνος, προσπαθώντας να κρατήσει το επαγγελματικό του ύφος, ανταπέδωσε με χαμόγελο.

👀Una manifestante “coquetea” con un policía durante una protesta propalestina: “Entre guiños y sonrisas, mantuvieron sus posiciones” Ante los cánticos “Que Viva A Loita Do Pobo Palestino”, la mujer lo mira fijamente y le dirige algunas palabras, acompañadas después de un guiño pic.twitter.com/KnMD2WdWDj — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 12, 2025

Στο φόντο, τα συνθήματα «Que Viva A Loita Do Pobo Palestino» («Ζήτω ο αγώνας του παλαιστινιακού λαού») αντηχούσαν δυνατά, την ώρα που το στιγμιότυπο μετατρεπόταν σε viral βίντεο στο X.

Η εικόνα αυτή, που θα μπορούσε να είναι σκηνή από σινεμά, έγινε αντικείμενο σφοδρής συζήτησης. Χιλιάδες χρήστες στα social media σχολίασαν με πάθος: άλλοι τη χαρακτήρισαν γνήσια στιγμή ανθρωπιάς, έρωτα μέσα στον θυμό, «μια υπενθύμιση ότι η τρυφερότητα δεν σβήνει ούτε πίσω από κράνη».

He visto un vídeo de una manifestación, donde una chica empezó a perder agua y poner caritas cuando tuvo a un policía cerca… 😂😂 Lo mejor, la cara del señor de la derecha que debía estar escuchando, en su cabeza, la misma canción que pienso yo que le estaba cantando.😂😂😂 pic.twitter.com/ZuHWZIeEBt — 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐚𝐁𝐞𝐬𝐨𝐬 ➰(Mr∞) (@LauraBESOSMiL_) September 12, 2025

Υπήρξαν, όμως, και πολλοί που αντέδρασαν αρνητικά: κάποιοι έκαναν λόγο για «ασέβεια», ενώ άλλοι τόνισαν πως, αν το περιστατικό είχε αντιστραφεί –δηλαδή ένας αστυνομικός να φλερτάρει διαδηλώτρια– θα μπορούσε να θεωρηθεί σεξουαλική παρενόχληση ή έμφυλη βία.

#Internacionales#Curioso ¿Love is in the air?😉💕 Durante una manifestación propalestina se dio un inusitado “enfrentamiento” entre una protestante y un policía. Ella le coquetea y le guiña el ojo y el oficial sonríe. A pesar del momento, ambos mantuvieron sus posiciones. pic.twitter.com/mkV3xjvs1A — El Clarín (@SVElClarin) September 12, 2025

Το «φλερτ» αυτό, αληθινό ή συμβολικό, έδωσε το στίγμα μιας άλλης διάστασης στις διαδηλώσεις: ότι οι άνθρωποι που βγαίνουν στους δρόμους δεν είναι μόνο θυμός, αλλά και όνειρα, ελπίδες, ακόμα και στιγμές που θυμίζουν πως ο έρωτας μπορεί να είναι επαναστατικός.

