Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η είσοδος γερανών 45 τόνων στον εσωτερικό χώρο της Αγίας Σοφίας κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης, με ειδικούς να εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια και τη στατική επάρκεια του μνημείου. Ο ιστορικός İlber Ortaylı άσκησε δημόσια κριτική, αμφισβητώντας τη μεθοδολογία και τις αντοχές του ναού.

Ερωτήματα για την ασφάλεια της Αγίας Σοφίας μετά την είσοδο γερανών 45 τόνων - Βολές για τον τρόπο αποκατάστασης
26 Νοέ. 2025 11:57
Έντονος προβληματισμός προκύπτει στην Τουρκία μετά τις εικόνες βαρέων μηχανημάτων μέσα στην Αγία Σοφιάς, στο πλαίσιο εργασιών ενίσχυσης της αντισεισμικής αντοχής. Παρά τη διαβεβαίωση ότι οι παρεμβάσεις έχουν την έγκριση επιστημονικής επιτροπής, ο ιστορικός İlber Ortaylı αντιδρά, προειδοποιώντας ότι το μνημείο δεν μπορεί να αντέξει τόσο μεγάλο φορτίο και ότι οι συνέπειες μπορεί να αποδειχθούν σοβαρές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Sozcu, οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έργου ενίσχυσης της αντισεισμικής αντοχής του ναού και έχουν λάβει την έγκριση ειδικής επιστημονικής επιτροπής. Παρ’ όλα αυτά, η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου θεωρείται από πολλούς «πρωτοφανής» για μνημείο 1.500 ετών, το οποίο έχει επιβιώσει σε φυσικές καταστροφές και σεισμούς επί αιώνες.


Ο γνωστός ιστορικός και καθηγητής İlber Ortaylı άσκησε δημόσια κριτική, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του με τις παρεμβάσεις. Σε ανάρτησή του στα social media τόνισε ότι η Αγία Σοφιά δεν μπορεί να αντέξει τέτοιο φορτίο:
«Ούτε καν ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να μπει εκεί μέσα. Δεν καταλαβαίνουν καθόλου την αρχιτεκτονική», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Ortaylı προειδοποίησε ότι οι συνέπειες των παρεμβάσεων θα φανούν «αργά ή γρήγορα», επισημαίνοντας πως το υπόγειο του μνημείου είναι γεμάτο με τούνελ, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους. Τόνισε ακόμη πως κάθε κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Αγία Σοφία σαν «ιδιοκτησία του πατέρα της», ενώ πρόσθεσε πως, εάν ποτέ συμβεί κατάρρευση, «ο κόσμος θα θεωρήσει υπεύθυνους τους Τούρκους».

Τέλος, έθεσε το ερώτημα στο οποίο, όπως είπε, κανείς δεν έχει απαντήσει:
«Πού ξέρουν πόσα τόνους μπορεί να αντέξει; Σε ποια δεδομένα βασίζονται οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά;».

