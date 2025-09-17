Ερώτηση της Αναγνωστοπούλου για τις δηλώσεις Γεωργιάδη

Κατατέθηκε σήμερα επίκαιρη ερώτηση από τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, προς τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Αντιπροέδρου της ΝΔ και Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ανέφερε ότι «μετά δυσκολίας» αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), επικαλούμενος μάλιστα το γεγονός ότι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν το έχουν αναγνωρίσει.

Με τη δήλωση αυτή ο κ. Γεωργιάδης σπάει «εθνικές γραμμές» και μετατοπίζει την πυξίδα της χώρας ως προς το διεθνές πλαίσιο, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στους διεθνείς θεσμούς, με την ανοχή και τη στήριξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει κυρώσει από το 2002 τη Σύμβαση της Ρώμης, με την οποία ιδρύθηκε το ΔΠΔ. Η αναγνώριση και στήριξη του Δικαστηρίου αποτελούν σαφή δέσμευση της χώρας υπέρ του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση αυτής της δέσμευσης από κυβερνητικό αξιωματούχο, πλήττει την αξιοπιστία της χώρας και την ικανότητά της να υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα.

Περιμένουμε με πραγματικό ενδιαφέρον την απάντηση του ΥΠΕΞ κ. Γεραπετρίτη στις «δυσκολίες» του κ. Γεωργιάδη. Ο ΥΠΕΞ της χώρας έχει υποχρέωση, προς το συμφέρον της χώρας, να καταδικάσει ρητά και κατηγορηματικά τον Αντιπρόεδρο της ΝΔ. Οτιδήποτε άλλο είναι επικίνδυνο. Οι «δυσκολίες» του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να γίνουν «δυσκολίες» της χώρες.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ και Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι «μετά δυσκολίας» αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), προσθέτοντας ότι η δυσκολία αυτή σχετίζεται με το γεγονός ότι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν το έχουν αναγνωρίσει. Με τη δήλωση αυτή σπάει «εθνικές γραμμές», μετατοπίζει την πυξίδα της χώρας ως προς το διεθνές πλαίσιο και τον σεβασμό στους διεθνείς κανόνες και τους διεθνείς θεσμούς, με την ανοχή και τη στήριξη της κυβέρνησης της ΝΔ.

Η Ελλάδα έχει κυρώσει από το 2002 τη Σύμβαση της Ρώμης, με την οποία ιδρύθηκε το ΔΠΔ. Η αναγνώριση του ΔΠΔ συνιστά σαφή δέσμευση της χώρας υπέρ του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση αυτής της δέσμευσης από κυβερνητικό αξιωματούχο, πλήττει την αξιοπιστία της χώρας και την ικανότητά της να υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ αποφεύγει να καταδικάσει τις εγκληματικές πράξεις του Ισραήλ, που συνιστούν εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ το ΔΠΔ κατηγορεί τον Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη για το ΔΠΔ εντάσσεται σε αυτήν την ευρύτερη εικόνα: δεν είναι η πρώτη φορά που διατυπώνει απόψεις που δεν συνάδουν με την εθνική γραμμή και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, με την κυβέρνηση να τον καλύπτει αντί να τον αποδοκιμάζει.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Καταδικάζει το Υπουργείο Εξωτερικών τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας περί «δυσκολίας» στην αναγνώριση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου; Αν ναι, πώς εξηγείται η πλήρης κάλυψη που παρέχεται από την κυβέρνηση στον Υπουργό Υγείας; Είναι ο κ. Γεωργιάδης «λαγός» της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη; Αν ναι, οφείλετε, εσείς ως ΥΠΕΞ, να ενημερώσετε τους πολίτες ότι η κυβέρνηση της ΝΔ αμφισβητεί τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.

