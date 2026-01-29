Ερύμανθος: 1,5 εκ. ευρώ για αναβάθμιση δρόμων – Σε ποιες περιοχές θα γίνουν συντηρήσεις

Ενα αίτημα ετών από τον Δήμο Ερυμάνθου φαίνεται να υλοποιείται, καθώς στην τελευταία συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής εγκρίθηκε και τυπικά η μελέτη και η αποδοχή των χρημάτων για την υλοποίηση έργων συντήρησης που έχουν προγραμματιστεί στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Η πράξη φέρει τον τίτλο «Εργα Συντήρησης και Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Υφιστάμενου Οδικού Δικτύου Δήμου Ερυμάνθου», εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» και προβλέπει επιλέξιμη δαπάνη ύψους 1.499.924,95 ευρώ.

Το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ερυμάνθου καθώς και στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Αναμφίβολα, το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών του ταλαιπωρημένου οδικού δικτύου στον Ερύμανθο, ωστόσο σε κάθε περίπτωση δίνει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες του Δήμου να προχωρήσουν σε στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημεία, όπου η ανάγκη είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Το έργο βρίσκεται ήδη σε διαγωνιστική διαδικασία, προκειμένου να αναδειχθεί ο ανάδοχος που θα αναλάβει την υλοποίησή του και να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν οι εργασίες.

Η επιλογή των σημείων, όπου θα πραγματοποιηθούν οι τεχνικές παρεμβάσεις, γίνεται από τον Δήμο Ερυμάνθου και, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», έχουν ήδη οριστεί οι περιοχές στις οποίες θα ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες συντήρησης.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στην περιοχή από τη Χαλανδρίτσα έως τον περιφερειακό δρόμο «111», από τον Πρέβεδο έως τη Βαλμαντούρα, καθώς και σε τμήματα του Βασιλικού και του Σταροχωρίου. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν ασφαλτοστρώσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου στα σημεία Χρυσαυγή – Νιχώρι και στην Κάτω Δροσιά, παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων και θα ενισχύσουν σημαντικά την οδική ασφάλεια.

Το σύνολο των παρεμβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν ξεπερνά τα 13 χιλιόμετρα, ενώ στόχος της δημοτικής αρχής είναι η εξεύρεση επιπλέον πόρων ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες και σε άλλες περιοχές.

Ο δήμαρχος Ερυμάνθου Θεόδωρος Μπαρής, μιλώντας στην «Π», τόνισε: «Πρόκειται για ένα έργο που έχει ανάγκη η περιοχή μας, καθώς το οδικό δίκτυο έχει μείνει χωρίς επαρκή συντήρηση, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα. Τα συγκεκριμένα χρήματα θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις και να αυξήσουμε την ασφάλεια στο οδικό μας δίκτυο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν δήμο με πολλές ημιορεινές περιοχές και έντονη αγροτική δραστηριότητα, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές τις εργασίες συντήρησης σε όλο το οδικό δίκτυο και για αυτό θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους».

