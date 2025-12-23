ΕΣΗΕΠΗΝ: Γιόρτασαν οι δημοσιογράφοι της Ρόδου

Οι δημοσιογράφοι της Ρόδου μέλη της ΕΣΗΕΠΗΝ, γιόρτασαν…Χριστουγεννιάτικα!

23 Δεκ. 2025 10:00
Μία υπέροχη βραδιά απόλαυσαν το Σάββατο 20/12/2025  οι δημοσιογράφοι στη Ρόδο, μέλη της Ενωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), με έδρα την Πάτρα.

Μαζί με τις οικογένειες τους βρέθηκαν σε ταβέρνα του νησιού, όπου σε ζεστή ατμόσφαιρα μίλησαν, γέλασαν και αντήλλαξαν ευχές για τις γιορτές.

Και φυσικά δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν και τα της επικαιρότητας αλλά και να ευχηθούν το 2026 να είναι ένα έτος που θα φέρει υγεία και χαρά σε όλους αλλά φυσικά καλές και αισιόδοξες ειδήσεις!

