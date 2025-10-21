Εσώρουχα: Και όμως έχουν ημερομηνία λήξης

Γνωρίζαμε ότι η χρήση στενών ή ακατάλληλων εσωρούχων μπορεί να διαταράξει τη μικροβιακή ισορροπία της γεννητικής περιοχής, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης κολπικών συμπτωμάτων και λοιμώξεων, όπως η βακτηριακή κολπίτιδα και οι μυκητιάσεις. Πιο συγκεκριμένα, μελέτη του Medicina, δείχνει ότι τα στενά εσώρουχα συνδέονται με αυξημένα περιστατικά βακτηριακής κολπίτιδας, ενώ τα πιο χαλαρά εσώρουχα έχουν προστατευτικό ρόλο. Επομένως, προτιμώνται τα χαλαρά εσώρουχα για τη διατήρηση της υγιεινής και τη μείωση προβλημάτων, ενώ τα στενά εσώρουχα καλό είναι να φοριούνται σποραδικά.

Αυτό, όμως, που οι περισσότεροι δεν γνωρίζαμε είναι ότι τα εσώρουχα μας έχουν ημερομηνία λήξης.

Είναι κάτι που οι πιο πολλοί δεν σκέφτονται καθόλου, αλλά το περιεχόμενο του συρταριού με τα εσώρουχά σας μπορεί να κρύβει ένα κρυφό πρόβλημα υγιεινής.

Νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Βρετανία αποκάλυψε ότι εκατομμύρια άνθρωποι κρατούν τα εσώρουχά τους για χρόνια μετά την «ημερομηνία λήξης» τους, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι αυτή η φαινομενικά αθώα συνήθεια μπορεί σιωπηλά να αυξάνει τον κίνδυνο λοιμώξεων, ερεθισμών και άλλων προβλημάτων υγείας.

Η εταιρεία εσωρούχων Pour Moi διαπίστωσε ότι το παλαιότερο εσώρουχο που βρίσκεται κατά μέσο όρο σε συρτάρια στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ηλικία δύο ετών και επτά μηνών, ενώ περισσότεροι από ένας στους έξι ενήλικες (16%) παραδέχονται ότι φορούν ακόμα εσώρουχα που είναι πάνω από πέντε ετών.

Οι κίνδυνοι από τα παλιά μας εσώρουχα

Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται ακίνδυνο, η φαρμακοποιός Ana Carolina Goncalves προειδοποιεί ότι τα παλιά εσώρουχα μπορούν να μετατραπούν σε εστίες βακτηρίων και μυκήτων. Με την πάροδο του χρόνου, οι ίνες του υφάσματος φθείρονται, γεγονός που διευκολύνει την παραμονή μικροβίων ακόμη και μετά το πλύσιμο. Αυτή η συσσώρευση, εξηγεί, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως καντιντίαση, δερματικούς ερεθισμούς, βακτηριακή κολπίτιδα και ακόμη και ουρολοιμώξεις.

«Τα βακτήρια μπορούν να αρχίσουν να αναπτύσσονται στα εσώρουχα σχεδόν αμέσως μετά τη χρήση τους», αναφέρει η Goncalves στην Express. «Τα στενά στυλ, οι πολλές ώρες χρήσης ή η έντονη δραστηριότητα μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση – ειδικά για άτομα που παράγουν φυσικά περισσότερα βακτήρια λόγω γενετικών ή τρόπου ζωής».

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης μια ακόμη ανησυχητική τάση: σχεδόν 3 στους 10 (29%) Βρετανούς παραδέχονται ότι φορούν το ίδιο εσώρουχο πάνω από μία φορά χωρίς να το πλύνουν. Αυτό ισοδυναμεί με πάνω από 13,8 εκατομμύρια ενήλικες που κυκλοφορούν φορώντας εσώρουχα που δεν είναι τόσο καθαρά όσο θα έπρεπε.

Η Goncalves εξηγεί ότι η επαναχρησιμοποίηση χωρίς πλύσιμο δίνει στα βακτήρια χρόνο να πολλαπλασιαστούν.

Πώς να τα καθαρίζουμε σωστά;

Ακόμα και η ρουτίνα πλυσίματος παίζει ρόλο. Ορισμένα βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν όταν τα ρούχα πλένονται σε χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κάτω από 30°C. Η χρήση απορρυπαντικού και το πλύσιμο μετά από κάθε χρήση βοηθούν στην εξουδετέρωση των περισσότερων μικροβίων, αλλά οι ειδικοί συνιστούν συχνές πλύσεις σε υψηλή θερμοκρασία, όπου το επιτρέπει το ύφασμα.

Παρότι το 79% των ανθρώπων παραδέχονται ότι κάποια από τα εσώρουχά τους παρουσιάζουν σημάδια φθοράς, μόνο το 31% θεωρούν ότι αυτά τα κομμάτια είναι πραγματικά φθαρμένα.

Σύμφωνα με τη σχεδιάστρια εσωρούχων Emma Woodrow πολλοί απλώς διστάζουν να αποχωριστούν τα αγαπημένα τους κομμάτια, ακόμη και όταν τα σημάδια είναι προφανή.

Προσθέτει ότι οι τακτικοί έλεγχοι είναι το κλειδί, ειδικά για τα εσώρουχα που φοράτε πιο συχνά και συνιστά ανανέωση των πιο πολυχρησιμοποιημένων εσωρούχων κάθε 6 έως 12 μήνες, ανάλογα με το πόσο συχνά τα φοράτε και για ποιες δραστηριότητες τα χρησιμοποιείτε.

Πηγή: oloygeia.gr

