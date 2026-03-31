Έσωσε γλάρο μπλεγμένο σε ένα μέτρο σπάγκο βουτώντας στο φράγμα Θέρμης

Διασώστης της ΕΜΑΚ βοήθησε το τραυματισμένο πτηνό

31 Μαρ. 2026 9:59
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη μία ιδιαίτερα συγκινητική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε, όταν ένας γλάρος βρέθηκε σε κίνδυνο στα νερά του φράγματος της Θέρμης, καθώς είχε μπλεχτεί σε περίπου ένα μέτρο σπάγκο και ήταν ανήμπορος να κινηθεί.

Για την απελευθέρωσή του κινητοποιήθηκαν διασώστες και πυροσβέστες, οι οποίοι έστησαν ολόκληρη επιχείρηση προκειμένου να σώσουν το τραυματισμένο πτηνό.

Ο Στέλιος Γερονυμάκης, μέλος της ομάδας διάσωσης-επανένταξης άγριας ζωής, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews, για το πως έγινε η διάσωση, ενώ στο σχετικό βίντεο εμφανίζεται ένας άνδρας της ΕΜΑΚ να βουτάει τελικά στο νερό για να μεταφέρει τον γλάρο σε ασφαλές σημείο.

«Ο γλάρος είχε την ατυχία να μπλεχτεί σε σπάγκο από χαρταετό… βγάλαμε ένα μέτρο σπάγκο τυλιγμένο γύρω του, στο κεφάλι, στα πόδια, στα φτερά, ενώ το πουλί είχε εγκλωβιστεί στο κέντρο της λίμνης και δεν υπήρχε διαφυγή. Είχε μια επικινδυνότητα το σημείο, γιατί είναι ένα τεχνητό φράγμα, δημιουργούνται διάφορες δίνες. Κάναμε έρευνα για να βρούμε βάρκα, αλλά δεν υπήρχε και είπα θα κολυμπήσουμε, αλλά το απαγόρευσαν και είπαν ότι θα έρθει ειδικό τμήμα. Όταν βγάλαμε το γλάρο ήταν τελείως εξαντλημένος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γερονυμάκης, ενώ πλέον ο γλάρος έχει αναρρώσει και ανακτήσει τις δυνάμεις του.

