Εσωσε την παρτίδα στο 89′ το Πάτραι, μοιρασιά με τον Αρη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Είναι χαρακτηριστικό πως για τις δύο ομάδες παραβιάστηκε η εστία τους για πρώτη φορά στο ντέρμπι

13 Οκτ. 2025 21:06
Σε ένα συγκλονιστικό ντέρμπι, με φινάλε γκραν γκινιόλ, Πάτραι και Αρης Πατρών αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας (Β’ Ομιλος).
Λυτρωτής για τους τυπικά γηπεδούχους ο Ταγάρας στο 89′, ο οποίος με ένα πλασέ από αριστερά ισοφάρισε και διατήρησε αήττητη την ομάδα του.
Τα δεδομένα άλλαξαν όταν στο 38′ ο Αρης έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Πανάρετου με δεύτερη κίτρινη κάρτα με το ημιχρόνο να λήγει 0-0. Ωστόσο, οι τυπικά φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που σκόραραν στο 65′ όταν μετά από κόρνερ του Θωμά, ο Σιδέρης με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Το φινάλε ήταν εκπληκτικό. Στο 89′ ισοφάρισε το Πάτραι με τον Ταγάρα και ένα λεπτό αργότερα είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Γερογιάννη, στον οποίο είπε «όχι» ο Αναστασόπουλος.
ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ (Ν. Λουμπαρδέας): Κουτρούμπας, Στανής, Γιαννακούρας, Λεγάτος, Γερογιάννης, Κοτσόκολος, Μπακάλης (85′ Φραντζής), Γαβριήλ (60′ Ταγάρας), Λαλούσης, Σπανός Μαστραντωνάκης.
ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Α. Ανδρούτσος): Αναστασόπουλος, Νικολακόπουλος, Πανάρετος, Μενύχτας, Σιδέρης, Λιμάτσι (77′ Παπαδόπουλος), Θωμάς (77′ Μπούμπαλης), Γράβαλος (46′ Παπαηλιού), Κωστής (85′ Δασουράς), Μητρόπουλος (60′ Σοφούλης), Καράμπουλας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πάτραι 3 11-1 7
Εθνικός Π. 3 11-4 7
Αρης 3 6-1 7
Αιγ./Ακράτα 3 3-2 5
Κεραυνός 3 2-1 4
Νίκη Πρ. 3 3-3 4
Ηρακλής Π. 3 7-8 4
Ζαβλάνι 3 2-4 3
Απόλλων Εγλ. 3 0-8 0
Αστέρας Τεμ. 3 0-13 0

