Έσπασαν στο ξύλο τον παππού του τρίχρονου αγοριού που πέθανε από ασιτία, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Στην Αλεξανδρούπολη την οργή του κόσμου είχε προκαλέσει το περιστατικό που ένα παιδί τριών ετών, μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο της πόλης από ασιτία.

Αγρότες: Δυναμικές οι νέες κινητοποιήσεις, σε θέσεις συναγερμού τα τρακτέρ στη Χαλκίδα, τι ισχύει για τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Όμως κάποιοι στην περιοχή που έμενε το παιδάκι πήραν τον νόμο στα χέρια τους και χτύπησαν άγρια τον παππού του ενώ έκαναν «χαλάσματα» και το σπίτι του.

Οι εικόνες από το σπίτι της οικογένειας του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία την περασμένη εβδομάδα, στη συνοικία Τέρμα Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη, θυμίζουν σκηνές από πολεμική ταινία.

Το σπίτι είναι σχεδόν κατεστραμμένο. Υπάρχουν σπασμένα τζάμια, χαλασμένα έπιπλα και έντονα σημάδια βίας σε όλους τους χώρους. Την ίδια ώρα, ο παππούς του παιδιού νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, μετά από άγριο ξυλοδαρμό που, σύμφωνα με πληροφορίες του pameevro, δέχθηκε από ομάδα κατοίκων της περιοχής.

Στο επίκεντρο της τραγωδίας βρίσκεται ο θάνατος του 3χρονου αγοριού, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από τη μητέρα του.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το παιδί πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια που προκλήθηκε από σοβαρό υποσιτισμό. Οι συνθήκες θανάτου ερευνώνται και περιλαμβάνουν πληροφορίες ότι το παιδί ήταν για ημέρες απομονωμένο σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό.

Η 23χρονη μητέρα έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ καθοριστικές θεωρούνται οι καταθέσεις των παππούδων, αλλά και του πατέρα του παιδιού, ο οποίος βρίσκεται κρατούμενος σε φυλακή της Τουρκίας.

Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν πόσο εκτεταμένη ήταν η παραμέληση και γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη παρέμβαση πριν οδηγηθεί η κατάσταση σε έναν τραγικό θάνατο και σε μια γειτονιά στα όρια της έκρηξης.

