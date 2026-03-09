Εσπερινός στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Αιγίου, το μήνυμα του Αρχιμανδρίτη Αρτέμιου

Σε ατμόσφαιρα πνευματικής κατανύξεως τελέσθηκε την Β΄ Κυριακή των Νηστειών, 8 Μαρτίου ε.έ., ο Γ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Αιγίου, στο πλαίσιο της πνευματικής προετοιμασίας των πιστών κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Ομιλητής της πνευματικής αυτής συνάξεως ήταν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αρτέμιος Αργυρόπουλος, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ο οποίος ανέπτυξε με θεολογική πληρότητα το θέμα: “Τα μηνύματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στον σύγχρονο κόσμο”.

Τον εκλεκτό ομιλητή υποδέχθηκε εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αλέξανδρος Λουκάτος, καθότι ο Σεβασμιώτατος μετέβη κατά την εν λόγω ημέρα στην Άρτα, κατόπιν προσκλήσεως του επιχωρίου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο π. Αρτέμιος εξέφρασε καταρχάς τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο για την ευγενική πρόσκληση και την ευκαιρία να συμμετάσχει στην κατανυκτική αυτή ακολουθία, η οποία πραγματοποιείται σε μία περίοδο ιδιαιτέρως εποικοδομητική για την πνευματική ζωή των πιστών.

Στην ομιλία του προέβη σε ουσιαστική αναφορά στη ζωή και το έργο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του μεγάλου αυτού θεολόγου και φωτισμένου Πατρός της Εκκλησίας, στον οποίον η Εκκλησία αφιέρωσε τη Β΄ Κυριακή των Νηστειών, προκειμένου να αναδείξει τη θεολογική σημασία της διδασκαλίας του περί της εμπειρίας της θείας χάριτος και της πραγματικής κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό.

Όπως υπογράμμισε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ανέδειξε με σαφήνεια ότι ο Θεός δεν αποτελεί μία απόμακρη και απρόσιτη πραγματικότητα, αλλά ζωντανή παρουσία που προσφέρεται στον άνθρωπο και τον καλεί σε πορεία αγιασμού και θεώσεως, διά της ενεργείας της θείας χάριτος. Στο σημείο αυτό τόνισε ότι, στη σύγχρονη κοινωνία, παρατηρείται συχνά η τάση να περιορίζεται η πίστη σε μια γενική ηθική στάση ή σε μια απλή κοινωνική ευπρέπεια, χωρίς να καλλιεργείται η βαθύτερη πνευματική διάσταση της ζωής του χριστιανού.

Ο π. Αρτέμιος επεσήμανε ότι ο χριστιανός δεν καλείται απλώς να δηλώνει ότι πιστεύει στον Θεό, αλλά να βιώνει την πίστη του μέσα από τη συνειδητή και ενεργό συμμετοχή στα Μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα από την άσκηση, την προσευχή και τον διαρκή πνευματικό αγώνα, που οδηγούν τον άνθρωπο στην εμπειρία της θείας παρουσίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην χαρακτηριστική προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά «Φώτισόν μου το σκότος» και στον αδιάκοπο πνευματικό αγώνα του Αγίου, υπογραμμίζοντας ότι ο Θεός, εκτιμώντας την πολυετή άσκηση και την ακλόνητη πίστη του, ανταποκρίθηκε στο αίτημά του, χαρίζοντάς του την εμπειρία του ακτίστου φωτός.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η αγιότητα δεν αποτελεί μια μακρινή πραγματικότητα του παρελθόντος, αλλά πραγματική δυνατότητα και για τον σύγχρονο άνθρωπο, όπως αποδεικνύεται από τους νεώτερους Αγίους της Εκκλησίας, οι οποίοι μέσα στον κόσμο κατόρθωσαν, με την άσκηση και την πίστη στον Θεό, να φθάσουν στο επίπεδο της εν Χριστώ πνευματικής τελειώσεως.

Κλείνοντας την εμπνευσμένη ομιλία του, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αρτέμιος αναφέρθηκε στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, ο οποίος μέσα από την ασκητική του ζωή και τη βαθιά του ταπείνωση αξιώθηκε, κατά χάριν, να μετέχει στην εμπειρία του ακτίστου φωτός, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πνευματικές εμπειρίες αποτελούν δωρεά της θείας χάριτος προς εκείνους που επιθυμούν να πορευθούν αυθεντικά στον δρόμο της αγιότητας. Τέλος δε, ευχήθηκε σε όλους τους πιστούς καλή και ευλογημένη Τεσσαρακοστή, επαναλαμβάνοντας τις ευχαριστίες του προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο για την πρόσκληση.

Μετά το πέρας της εν λόγω ομιλίας, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, π. Αλέξανδρος Λουκάτος, εξέφρασε τις ευγνώμονες ευχαριστίες της τοπικής Εκκλησίας προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο, ο οποίος παρείχε την άδεια και ευλογία, ώστε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών να συμμετάσχει και να ομιλήσει στην κατανυκτική αυτή πνευματική σύναξη, ενώ ευχαρίστησε θερμότατα τον εκλεκτό ομιλητή για την πνευματική οικοδομή και την ουσιαστική θεολογική προσφορά του λόγου του, μεταφέροντας τις πατρικές ευχές και ευχαριστίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ιερωνύμου.

