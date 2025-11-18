ESPN: Τοποθετεί τον Αβδάλα στο Νο12 του draft του NBA!

Ο Νεοκλής Αβδάλας έχει κάνει τους πάντες να παραμιλούν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο 19χρονος Έλληνας διεθνής μπασκετμπολίστας δεν παίζει ακόμα στο NBA αλλά στο κολέγιο του Virginia Tech και εντυπωσιάζει τους Αμερικανούς.

Σε 4 αγώνες στο NCAA έχει μέσο όρο 16,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 6 ασίστ ενώ πριν από λίγες ημέρες πέτυχε 33 πόντους στο παιχνίδι με τους Πρόβιντενς και τράβηξε την προσοχή όλων των ΜΜΕ του μπάσκετ στις ΗΠΑ.

Ένα από αυτά, ίσως το σημαντικότερο, είναι το ESPN. Κάθε χρόνο κάνει τις προβλέψεις του για τα draft του NBA και συνήθως πέφτει… μέσα.

Πέρσι έδινε τον Νεοκλή Αβδάλα στο Νο57 αλλά ο νεαρός που αυτό το καλοκαίρι του 2025 μετακόμισε στις ΗΠΑ αποσύρθηκε από το draft 2025.

Το EPSN όμως μετά το φοβερό του ξεκίνημα σε αυτή τη σεζόν τον δίνει στο Νο12 για το draft του 2026! Το ESPN προβλέπει λοιπόν ότι θα επιλεγεί από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Εάν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη ο Αβδάλας θα γίνει ο Έλληνας με την καλύτερη θέση σε draft. Το 2016 ο Γιώργος Παπαγιάννης είχε επιλεγεί στο Νο13 από τους Σανς ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Νο15 (2013) από τους Μιλγουόκι Μπακς.

