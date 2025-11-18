ESPN: Τοποθετεί τον Αβδάλα στο Νο12 του draft του NBA!

Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις θα γίνει ο Έλληνας με την καλύτερη θέση στη διαδικασία της επιλογής

ESPN: Τοποθετεί τον Αβδάλα στο Νο12 του draft του NBA!
18 Νοέ. 2025 19:51
Pelop News

Ο Νεοκλής Αβδάλας έχει κάνει τους πάντες να παραμιλούν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο 19χρονος Έλληνας διεθνής μπασκετμπολίστας δεν παίζει ακόμα στο NBA αλλά στο κολέγιο του Virginia Tech και εντυπωσιάζει τους Αμερικανούς.

Τετέι: Ιστορική διάκριση, τιμήθηκε από τη FIFPRO για τη δράση του κατά του ρατσισμού

Σε 4 αγώνες στο NCAA έχει μέσο όρο 16,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 6 ασίστ ενώ πριν από λίγες ημέρες πέτυχε 33 πόντους στο παιχνίδι με τους Πρόβιντενς και τράβηξε την προσοχή όλων των ΜΜΕ του μπάσκετ στις ΗΠΑ.

Ένα από αυτά, ίσως το σημαντικότερο, είναι το ESPN. Κάθε χρόνο κάνει τις προβλέψεις του για τα draft του NBA και συνήθως πέφτει… μέσα.

Πέρσι έδινε τον Νεοκλή Αβδάλα στο Νο57 αλλά ο νεαρός που αυτό το καλοκαίρι του 2025 μετακόμισε στις ΗΠΑ αποσύρθηκε από το draft 2025.

Το EPSN όμως μετά το φοβερό του ξεκίνημα σε αυτή τη σεζόν τον δίνει στο Νο12 για το draft του 2026! Το ESPN προβλέπει λοιπόν ότι θα επιλεγεί από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Εάν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη ο Αβδάλας θα γίνει ο Έλληνας με την καλύτερη θέση σε draft. Το 2016 ο Γιώργος Παπαγιάννης είχε επιλεγεί στο Νο13 από τους Σανς ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Νο15 (2013) από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:05 «Τον έδιωξα από το κλαμπ μου πριν από πολλά χρόνια, επειδή τον θεωρούσα άρρωστο ανώμαλο και μάλλον τελικά είχα δίκιο», αποκαλύψεις Τραμπ για Επστάιν
20:58 «Τους σκότωσα όλους»! Αυτός είναι ο κληρονόμος που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους! ΒΙΝΤΕΟ
20:47 Έσωσε τη γυναίκα του από σεξουαλική παρενόχληση και βρέθηκε κατηγορούμενος!
20:37 1.100 λίρες Αγγλίας, 116 κινητά τηλέφωνα, 38.564 ευρώ, μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερογροθιές, λεία και «εργαλεία» εγκληματικής οργάνωσης
20:22 Σοκαριστική αυτοκτονία 75χρονου σε χωριό της Αιγιάλειας, άφησε ιδιόχειρο σημείωμα
20:12 Τότε θα γίνει η πολιτική κηδεία του Αλέκο Φλαμπουράρη
20:01 Σύσκεψη των αγροτών στα Φάρσαλα: Θέλουν να στήσουν ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:51 ESPN: Τοποθετεί τον Αβδάλα στο Νο12 του draft του NBA!
19:41 Η ομολογία για το έγκλημα στον Νέο Κόσμο: «Με ψέκασε με σπρέι, τον ακολούθησα και τον χτύπησα»
19:30 Μερτς: Ζητά αυξημένα μέτρα στη Γερμανία υπό τον φόβο επιθέσεων στις Χριστουγεννιάτικες αγορές
19:18 Τετέι: Ιστορική διάκριση, τιμήθηκε από τη FIFPRO για τη δράση του κατά του ρατσισμού
19:10 Το χάος στο διαδίκτυο και η συγνώμη της Cloudflare:«Δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση»
19:00 Οι πολίτες ξέρουν τι απειλεί τη Δημοκρατία
18:48 «Η επιχείρηση δεν εμπλέκεται με τις έκνομες ενέργειες», το καζίνο Λουτρακίου για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
18:45 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη.
18:28 Ενωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος: Η Πάτρα στο επίκεντρο του «Μήνα Ιδιωτικής Ασφάλισης»
18:21 «Μαϊμού» επενδύσεις: «Έχοντας χάσει 400.000 ευρώ και να μου βάζεις και χοντρό χέρι γιατί πιέζω είναι αδιανόητο»
18:20 Ισχυρά αποτελέσματα με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,7 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,4 δισ. για το εννεάμηνο 2025
18:10 Ερώτηση Παπανδρέου και βουλευτών ΠΑΣΟΚ για το υψηλό κόστος μετακίνησης των φοιτητών της Πάτρας
18:06 Μεγάλο σκάνδαλο στη Γαλλία και με Vinted: Πορνογραφία μέσα από μαγιό και εσώρουχα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ