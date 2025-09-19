Εσθονία: Συναγερμός, τρία ρωσικά MIG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Συναγερμός σήμανε σήμερα (19/9/2025) στην Εσθονία, καθώς ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη σύμφωνα με ευρωπαϊκές και νατοϊκές πηγές.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν ρωσικές εναέριες παραβιάσεις τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Πολωνία.

Η κυβέρνηση της Εσθονίας ανέφερε πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά.

