Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ μίλησαν για τελωνειακούς δασμούς και το Tik Tok στις ΗΠΑ

«Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ μίλησαν για τελωνειακούς δασμούς και το Tik Tok στις ΗΠΑ
19 Σεπ. 2025 16:32
Pelop News

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε σήμερα (19.09.2025) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, όπως μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η πολυαναμενόμενη επικοινωνία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε εν μέσω εμπορικών και γεωστρατηγικών εντάσεων., καθώς επίσης με φόντο ζητήματα όπως οι τελωνειακοί δασμοί και η απαγόρευση της εφαρμογής Tik Tok.

Μάλιστα, η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Σι επικεντρώθηκε στις εμπορικές εντάσεις των δύο χωρών, τους δασμούς, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για τη διατήρηση της λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και αναφορές από το CNBC, το Bloomberg και τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης

Σημειώνεται ότι δημοσίευμα της εφημερίδας «Washington Post» ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ενέκρινε πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα διεκδικεί ως αναπόσπαστο μέρος της εδαφικής της επικράτειας.

Την ίδια στιγμή, οι δύο πλευρές συζητούν μια πιθανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου του APEC, που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Δευτέρα (15.09.2025) ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε σε ανάρτηση που έκανε στα social media πως «οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα πήγαν πολύ καλά» και ότι «έκλεισε συμφωνία για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν οι ΗΠΑ σχετικά με το TikTok».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
18:28 Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ