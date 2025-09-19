Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ μίλησαν για τελωνειακούς δασμούς και το Tik Tok στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε σήμερα (19.09.2025) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, όπως μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η πολυαναμενόμενη επικοινωνία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε εν μέσω εμπορικών και γεωστρατηγικών εντάσεων., καθώς επίσης με φόντο ζητήματα όπως οι τελωνειακοί δασμοί και η απαγόρευση της εφαρμογής Tik Tok.

Μάλιστα, η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Σι επικεντρώθηκε στις εμπορικές εντάσεις των δύο χωρών, τους δασμούς, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για τη διατήρηση της λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και αναφορές από το CNBC, το Bloomberg και τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης

Σημειώνεται ότι δημοσίευμα της εφημερίδας «Washington Post» ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ενέκρινε πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα διεκδικεί ως αναπόσπαστο μέρος της εδαφικής της επικράτειας.

Την ίδια στιγμή, οι δύο πλευρές συζητούν μια πιθανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου του APEC, που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Δευτέρα (15.09.2025) ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε σε ανάρτηση που έκανε στα social media πως «οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα πήγαν πολύ καλά» και ότι «έκλεισε συμφωνία για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν οι ΗΠΑ σχετικά με το TikTok».

