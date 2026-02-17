«Έσβησε» ο μοντέρ του MEGA Κώστας Κοσμίδης-Ευαγγελάτος: «Αισθανόμαστε ότι τον άφησαν να πεθάνει»

«Προδόθηκε» από την καρδιά του στα 52 του χρόνια

«Έσβησε» ο μοντέρ του MEGA Κώστας Κοσμίδης-Ευαγγελάτος: «Αισθανόμαστε ότι τον άφησαν να πεθάνει»
17 Φεβ. 2026 16:54
Δυστυχώς στα 52 του χρόνια έσβησε ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης. Ο 52χρονος που εργαζόταν στο τμήμα μοντάζ του MEGA «προδόθηκε» από την καρδιά του.

Η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων, Δώρα Αναγνωστοπούλου αποχαιρέτισε τον Κώστα Κοσμίδη on air:

«Το MEGA αποχαιρετά, με πόνο ψυχής, σήμερα έναν δικό του άνθρωπο, έναν φίλο και έναν καλό συνεργάτη, τον Κώστα Κοσμίδη, που έφυγε ξαφνικά το βράδυ προδομένος από την καρδιά του στα 52 του χρόνια. Ο Κώστας, που ήταν φωτογράφος, εργαζόταν στο τμήμα των μοντάζ και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, για τον επαγγελματισμό του αλλά και την ασφάλεια που ενέπνεε στη δουλειά του. Εμείς εδώ στο Μεγάλο Κανάλι, συντετριμμένοι, λέμε το τελευταίο “αντίο” στον Κώστα Κοσμίδη. Τον Κώστα μας».

Ο Νίκος Ευαγγελάτος συγκινήθηκε στον αέρα της εκπομπής του λέγοντας πως τον Κώστα Κοσμίδη «δεν θα τον βρούμε στον διάδρομο, δεν θα μοντάρουμε μαζί του».

«Την ιστορία που θα σας πω τώρα, θέλω να προειδοποιήσω ότι θα προσπαθήσουμε όλοι να τη διαχειριστούμε όσο πιο ψύχραιμα μπορούμε αλλά δεν μας είναι καθόλου εύκολο. Τον Κώστα ίσως πολλοί δεν τον γνωρίζατε, εμείς τον ξέραμε καλά, ήταν άνθρωπός μας. Ο Κώστας Κοσμίδης μοντέρ στο MEGA, ένας από τους μοντέρ που μόνταραν για την εκπομπή μας αλλά και για άλλες εκπομπές του σταθμού δεν είναι πια στη ζωή. Πέθανε εχθές», είπε ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια κατήγγειλε: «Ο Κώστας πήγε εχθές το πρωί στο Ιατρικό Κέντρο Σαλαμίνας. Του έκαναν καρδιογράφημα και του είπαν ότι μπορεί και κάτι να έχει αλλά δεν έχουν διαθέσιμο ασθενοφόρο. Και έφυγε μόνος του με το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν ο 83 ετών πατέρας του να βρει νοσοκομείο. Δεν έφτασε ποτέ στο νοσοκομείο. Πέθανε στη μέση του δρόμου. Η έρευνά μας δείχνει ευθύνες που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Αν είχε μείνει στο Κέντρο Υγείας ο Κώστας θα ήταν σήμερα ζωντανός. Που αισθανόμαστε ότι τον άφησαν να πεθάνει».

