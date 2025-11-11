«Έσβησε» στα 26 της χρόνια η Αναστασία που είχε κυστική ίνωση

Σε παλαιότερη ανάρτησή της είχε περιγράψει με συγκινητικό τρόπο τις δοκιμασίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, αλλά και τη στιγμή που έλαβε το δώρο της μεταμόσχευσης

11 Νοέ. 2025
Βυθισμένη στο πένθος η οικογένεια της 26χρονης Αναστασίας Τασούλα ανακοίνωσε ότι έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, ύστερα από μια πολύμηνη και δύσκολη μάχη, τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου. Η Αναστασία υπήρξε η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που κατάφερε να ξυπνήσει από καταστολή έπειτα από 221 ημέρες (και παγκοσμίως).

Σε παλαιότερη ανάρτησή της είχε περιγράψει με συγκινητικό τρόπο τις δοκιμασίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, αλλά και τη στιγμή που έλαβε το δώρο της μεταμόσχευσης. Ωστόσο, βρέθηκε και πάλι αντιμέτωπη με το απρόβλεπτο, καθώς το μόσχευμα απορρίφθηκε, οδηγώντας τη σε μια νέα, επίπονη περιπέτεια υγείας.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου.
Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.
Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα.
Η οικογένεια και οι οικείοι της

With deep sorrow, we announce that our beloved Anastasia passed away on Monday night, after many months of fighting both inside and outside the hospital.
The funeral will take place on Friday, November 14th, at 11:00 a.m., at Ilioupoli Cemetery.
We sincerely thank all those who stood by her with love and care.
Her family and loved ones»

