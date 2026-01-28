«Έσβησε» στα 40 της χρόνια η Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, Αριστέα Καζάκου

Στα 40 της χρόνια «έφυγε» από τη ζωή, νικημένη από τον καρκίνο, η Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, Αριστέα Καζάκου. Ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, παντρεμένη και ανιψιά του αείμνηστου ηθοποιού Κώστα Καζάκου.

Το 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής στη Μεσσηνία. Δικηγόρος από την Κυπαρίσσια, με πλούσιο κομματικό αλλά και επιστημονικό βιογραφικό, διετέλεσε αναπληρώτρια γραμματέας της ΠΑΣΠ Νομικής και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Μετά την πορεία της στις σπουδές, δραστηριοποιήθηκε έντονα συνδικαλιστικά με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και ήταν επί χρόνια εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων.

Η συλλυπητήρια δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:



Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας.

Μαχήτρια ως το τέλος.

Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία.

Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει.

Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της .

