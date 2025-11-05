«Έσβησε» στα 88 του χρόνια ο θρυλικός Έμερικ Γένεϊ

Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν η νίκη της Στεάουα Βουκουρεστίου στον τελικό του Champions League το 1986 εναντίον της Μπαρτσελόνα, του πρώτου συλλόγου της Ανατολικής Ευρώπης που πέτυχε ένα τέτοιο κατόρθωμα

05 Νοέ. 2025
Στη Ρουμανία στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της χώρας, μετά την είδηση του θανάτου του Έμερικ Γιένεϊ. Ο προπονητής της θρυλικής Στεάουα Βουκουρεστίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο Ραζβάν Μπουρλεάνου, πρόεδρος της ρουμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, απέτισε φόρο τιμής σε αυτόν με μια δήλωση: «Σήμερα, το ρουμανικό ποδόσφαιρο έχασε έναν θρυλικό προπονητή, ένα σύμβολο επαγγελματισμού κι ακεραιότητας. Ο Έμερικ Γιένεϊ ήταν ένα πρότυπο κομψότητας, ψυχραιμίας και σεβασμού, τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδου».

Ο Γένεϊ οδήγησε τους «Τρικολόρι» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990 στην Ιταλία, μετά από απουσία δύο δεκαετιών, καθώς και στο Euro 2000, όπου η ρουμανική ομάδα εξασφάλισε την πρώτη νίκη της σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, απέναντι στην Αγγλία (3-2).

Το μεγαλύτερο επίτευγμά του, ωστόσο, παραμένει η νίκη της Στεάουα Βουκουρεστίου στον τελικό του Champions League το 1986 εναντίον της Μπαρτσελόνα, του πρώτου συλλόγου της Ανατολικής Ευρώπης που πέτυχε ένα τέτοιο κατόρθωμα.

«Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας προπονητής που αφιέρωσε τον εαυτό του ψυχή τε και σώμα στην ομάδα, στους παίκτες», δήλωσε στο GSP.ro ο πρώην παίκτης του, Στέφαν Γιόβαν. «Οργάνωσε τα πάντα. Χωρίς αυτόν, το μεγαλύτερο επίτευγμα στο ρουμανικό ποδόσφαιρο δεν θα είχε συμβεί ποτέ».
