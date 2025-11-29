ΕΤΑΔ: Σχέδιο αξιοποίησης των Ξενία και τουριστικών ακινήτων – Νέες μισθώσεις, εντός και του Καλεντζίου

Με σαφή στόχο την ενίσχυση του τουριστικού αποτυπώματος της χώρας, η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) προχωρά σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αξιοποίησης των ιστορικών «Ξενία» και άλλων ακινήτων υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος. Το σχέδιο ενεργοποιείται στο ξεκίνημα του νέου έτους και περιλαμβάνει νέες μισθώσεις, έργα αποκατάστασης και ώριμες διαδικασίες αξιοποίησης.

Νέα πνοή στα ιστορικά Ξενία

Η ΕΤΑΔ διαθέτει σήμερα 29 Ξενία υπό διαχείριση και στοχεύει να αναβιώσει όσα παραμένουν αναξιοποίητα, ενισχύοντας παράλληλα την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία:

10 Ξενία είναι ήδη μισθωμένα : Αράχωβα, Καστοριά, Αρχαία Ολυμπία, Ναύπλιο, Cape Sounio, Λαγονήσι, Έδεσσα, Σέρρες, Πορταριά, Χίος.

7 βρίσκονται στο στάδιο υπογραφής συμβάσεων : Ουρανούπολη, Καστανιά, Άνδρος, Ηράκλειο, Πλαταμώνας, Τσαγκαράδα, Ξάνθη.

8 είναι ελεύθερα και διαθέσιμα προς αξιοποίηση: Κοζάνη, Καλέντζι, Θάσος, Βυτίνα, Δράμα, Κομοτηνή, Επίδαυρος, Δελφοί.

Στο άμεσο πλάνο της εταιρείας είναι η ενεργοποίηση διαδικασιών για τα Ξενία Δράμας, Κομοτηνής και Κοζάνης, ενώ ακολουθούν οι ωριμάνσεις για Δελφούς, Καλέντζι και Ηγουμενίτσα.

Το Ξενία Ηγουμενίτσας: Επανεκκίνηση αξιοποίησης

Το ακίνητο είχε παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έως το 2027, ωστόσο, μετά από αυτοψία που κατέγραψε εκτεταμένη εγκατάλειψη, η ΕΤΑΔ δρομολογεί την επιστροφή του. Η Ηγουμενίτσα, πόλη–πύλη της Ηπείρου με στρατηγική θέση προς την Αδριατική, αποτελεί σημαντικό σημείο επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η εταιρεία ξεκινά διαδικασίες ωρίμανσης και έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την αγορά, καλώντας επενδυτές να καταθέσουν μη δεσμευτικές προτάσεις έως τον Μάρτιο του 2026, ώστε να διαμορφωθεί το βέλτιστο πλάνο αξιοποίησης.

Το Ξενία Κοζάνης: Μνημείο σύγχρονης αρχιτεκτονικής

Το κτήριο, χαρακτηρισμένο ως Μνημείο Νεώτερης και Σύγχρονης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σχεδιάστηκε το 1965 από τον σπουδαίο Άρη Κωνσταντινίδη. Βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία με πανοραμική θέα στην πόλη, σε οικόπεδο 5.046 τ.μ., και παρέμεινε κλειστό από το 2003, παρά τις τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες μίσθωσης.

Αντίστοιχα, προετοιμάζονται διαγωνισμοί για:

Ξενία Δράμας : οικόπεδο 2.986 τ.μ., τριώροφο κτήριο 2.777 τ.μ.

Ξενία Κομοτηνής: οικόπεδο 18.205 τ.μ., επιφάνεια 1.988 τ.μ., 42 κλίνες.

Το Ξενία Άνδρου: Συνεργασία με τον Δήμο

Το πρώτο ξενοδοχείο που σχεδίασε ο Κωνσταντινίδης και κηρυγμένο διατηρητέο από το 2011, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις αξιοποίησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου ενέκρινε ομόφωνα τη μακροχρόνια μίσθωση από την ΕΤΑΔ προς τον Δήμο, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανενεργοποίησή του.

Το μοντέλο Ουρανούπολης: Παράδειγμα επιτυχημένης αξιοποίησης

Τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για το Ξενία Ουρανούπολης, με ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον: 7 συμμετέχουσες εταιρείες και τελική προσφορά 826.875 ευρώ ετησίως, έναντι τιμής εκκίνησης 240.000 ευρώ. Ο νέος ανάδοχος θα αναβαθμίσει πλήρως το ξενοδοχείο, που θα λειτουργήσει ως σύγχρονη πολυτελής μονάδα, δίνοντας ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της Χαλκιδικής και της Βόρειας Ελλάδας.

Η στρατηγική κατεύθυνση της ΕΤΑΔ

Η ΕΤΑΔ δίνει έμφαση:

στην αξιοποίηση παραθαλάσσιων ακινήτων,

στην αναβάθμιση των ιαματικών πηγών,

στη δημιουργία νέων τουριστικών προορισμών,

στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ηρώ Χατζηγεωργίου, έχει τονίσει ότι ο στόχος είναι διπλός: τουριστική ανάπτυξη και αναβίωση ιστορικών κτηρίων, με ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.

Το πλάνο της ΕΤΑΔ δημιουργεί, έτσι, ένα νέο τοπίο για τον τουρισμό, με τα Ξενία να επιστρέφουν στο επίκεντρο, όχι ως κτίρια του παρελθόντος, αλλά ως σύγχρονα σημεία αναφοράς.

