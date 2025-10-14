Εθελοντική αιμοδοσία Αστυνομικών στο Αίγιο

Η εθελοντική Αιμοδοσία διοργανώνεται από την Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας την Τετάρτη 22/10/ 2025.

14 Οκτ. 2025 9:57
Pelop News

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, , διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας την Τετάρτη 22/10/ 2025, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι τιςστο Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας (Αίγιο, Σολωμού 26).

Η αιμοδοσία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας με σκοπό την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της Ένωσης και τη στήριξη συναδέλφων ή μελών των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και έχουν ανάγκη από αίμα.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για αίμα στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα αυξημένες, κάθε φιάλη αίματος αποτελεί ανεκτίμητο δώρο ζωής. Η πράξη της αιμοδοσίας δεν είναι μόνο ένδειξη ανθρωπιάς, αλλά και έμπρακτη προσφορά προς την κοινωνία, αποδεικνύοντας ότι η αστυνομική οικογένεια βρίσκεται πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας καλεί όλα τα μέλη της, καθώς και κάθε πολίτη που επιθυμεί να προσφέρει ζωή, να συμμετάσχουν ενεργά στη δράση αυτή.

Η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη. Ας αποδείξουμε για ακόμη μία φορά ότι η αλληλεγγύη σώζει ζωές!»

