Εθνικό Απολυτήριο: Στον ορίζοντα… κατάργηση των Πανελλαδικών

Η κυβέρνηση εξετάζει ριζικές αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, με στόχο την πιο δίκαιη πρόσβαση στα ΑΕΙ.

29 Οκτ. 2025 9:31
Το υπουργείο Παιδείας προωθεί σταδιακή μετάβαση στο Εθνικό Απολυτήριο ως κύριο εργαλείο εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με παράλληλη εξέταση της κατάργησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων στην τρέχουσα μορφή τους. Κεντρικό ζήτημα παραμένει η διασφάλιση της αδιάβλητης διαδικασίας, ενώ δεδομένη θεωρείται η άρση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, όπως προβλέπει το σχετικό προσχέδιο. Ο εθνικός διάλογος για το νέο σύστημα, με στόχο την ευρεία πολιτική συναίνεση, θα ξεκινήσει στα τέλη Νοεμβρίου 2025.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέλυσε τους πυλώνες της κυβερνητικής πρότασης, η οποία εμπνέεται από ευρωπαϊκά μοντέλα όπως το Matura, το Abitur και το Baccalauréat, προσαρμοσμένα στις ελληνικές συνθήκες. Το σχέδιο αποσκοπεί στην αποκαθήλωση του Λυκείου ως «προθυραίου» των εξετάσεων, ενισχύοντας την ολιστική αξιολόγηση μαθητών και περιορίζοντας φαινόμενα αδικίας.

Κύρια χαρακτηριστικά του προτεινόμενου μοντέλου:

  • Τράπεζα θεμάτων και κλήρωση: Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων θα επιλέγονται τυχαία από τράπεζα διαβαθμισμένης δυσκολίας, με διαθέσιμα όλα τα υλικά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η τράπεζα θα διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, συνοδευόμενη από οδηγό βαθμολόγησης για μεγαλύτερη διαφάνεια.
  • Εξωτερική εποπτεία: Θα συσταθεί σώμα έμπειρων βαθμολογητών για δειγματοληπτικούς ελέγχους, ενισχύοντας την αντικειμενικότητα της διαδικασίας.
  • Συνυπολογισμός επιδόσεων: Ο βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου θα βασίζεται στις σχολικές επιδόσεις και των τριών ετών του Λυκείου, προάγοντας την αριστεία καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
  • Ψηφιοποίηση γραπτών: Τα γραπτά εργασίες θα ψηφιοποιούνται και θα αποθηκεύονται σε κεντρικό αποθετήριο, διευκολύνοντας την επαλήθευση και μειώνοντας κινδύνους απώλειας ή χειραγώγησης.
  • Διόρθωση βαθμών τετραμήνου: Οι βαθμοί των τετραμήνων θα προσαρμόζονται βάσει της τελικής γραπτής επίδοσης, περιορίζοντας πιθανές αυθαιρεσίες στην προφορική αξιολόγηση.
  • Ανεξάρτητη Αρχή Εξετάσεων: Θα θεσμοθετηθεί ειδικός φορέας για την εποπτεία όλων των εξεταστικών διαδικασιών, εξασφαλίζοντας ανεξαρτησία και εμπιστοσύνη στο σύστημα.

Η υπουργός Ζαχαράκη τόνισε ότι η αλλαγή δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, με ορίζοντα υλοποίησης το 2029, ώστε να δοθεί χρόνος προσαρμογής. Η πρώτη γενιά μαθητών που θα επηρεαστεί αφορά εκείνους που φοιτούν στη ΣΤ’ Δημοτικού το 2025-2026. Το σχέδιο προβλέπει πιλοτική εφαρμογή από το 2026-2027 σε ορισμένα σχολεία, με έμφαση σε δεξιότητες όπως η γλωσσομάθεια και η πληροφορική, ενσωματώνοντας κρατικά πιστοποιητικά σε αυτούς τους τομείς.
