Ετοιμάζεται από τη ΝΕΠ το 3ο τουρνουά πόλο «Κωνσταντίνος Αντίοχος»

Ολα είναι έτοιμα για το 3ο τουρνουά πόλο στη μνήμη του Κωνσταντίνου Αντίοχου, το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 16-18 Απριλίου στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός».

13 Απρ. 2026 11:18
Στην τελική ευθεία μπήκαν στη ΝΕΠ οι ετοιμασίες για το 3ο τουρνουά πόλο Κ16 στη μνήμη του αξέχαστου Κωνσταντίνου Αντίοχου. Οι αγώνες θα διεξαχθούν 16-18 Απριλίου και οι μικροί άσοι της πισίνας, περιμένουν τη στήριξη των φίλων του ναυταθλητισμού.

Στο τουρνουά εκτός της οικοδέσποινας ΝΕΠ μετέχουν και οι ΝΟΠ, Πανιώνιος, Εθνικός και Νηρέας Γέρακα (Α΄ Ομιλος) και Ηλυσιακός, ΟΦΗ και Ροή (Β΄ Ομιλος). Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 16/4: ΝΟΠ-Πανιώνιος (10.00), Νηρέας Γέρακα-Εθνικός (11.15), Ηλυσιακός-Ροή (12.30), ΝΕΠ-ΟΦΗ (13.45), Νηρέας Γέρακα-ΝΟΠ (17.00), Εθνικός-Πανιώνιος (18.15), ΝΕΠ-Ηλυσιακός (19.30), Ροή-ΟΦΗ (20.45).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4: ΝΟΠ-Εθνικός (10.00), Πανιώνιος-Νηρέας Γέρακα (11.15), ΝΕΠ-Ροή (12.30), Ηλύσιακός-ΟΦΗ (13.45). Το απόγευμα θα γίνουν οι ημιτελικοί (19.30 και 20.45) και τα χιαστί παιχνίδια κατάταξης (17.00 και 18.15).

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4: Αγώνες κατάταξης (08.45 και 10.00), μικρός και μεγάλος τελικός (11.15 και 12.30).

 

