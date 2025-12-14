Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις από τις 21/12 οι ιδιοκτήτες φορτηγών – Τι ζητούν

Αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις από τις 21 Δεκεμβρίου, οι ιδιοκτήτες φορτηγών ζητούν συνάντηση με την κυβέρνηση, προκειμένου να συζητήσουν τα αιτήματά τους για το κόστος καυσίμων, τα διόδια και τη στήριξη του κλάδου. Η απόφασή τους έρχεται μετά από μήνες διαμαρτυριών και συνεχούς πίεσης, ενώ προειδοποιούν ότι θα εντείνουν τις δράσεις τους αν δεν υπάρξουν άμεσα απαντήσεις.

Σε κοινή επιστολή προς την κυβέρνηση, οι βασικοί φορείς που εκπροσωπούν τον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας ζητούν τον άμεσο καθορισμό συνάντησης με τους αρμόδιους υπουργούς.

Όπως τονίζουν, ο κλάδος βρίσκεται σε οριακή κατάσταση λόγω συσσωρευμένων προβλημάτων και παραλείψεων των προηγούμενων ετών, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων.

Στην επιστολή τους, οι εκπρόσωποι των φορέων επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις και η αναμονή έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια ανοχής και προειδοποιούν πως, εάν δεν υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίλυσης των αιτημάτων τους, προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις στις 21 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που καταγράφονται, περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς μεταφορών, η παροχή κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανανέωση του στόλου φορτηγών, η δημιουργία ειδικού φορέα ελέγχου μεταφορών, καθώς και η αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για εξορθολογισμό παραβάσεων και κυρώσεων.

Επιπλέον, ζητούν επιδοτήσεις ΕΦΚ καυσίμου, φορολογικά κίνητρα, μείωση του κόστους ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και οδικών τελών, καθώς και την επίλυση προβλημάτων πρόσβασης φορτηγών στα κεντρικά λιμάνια.

Η επιστολή του ΟΦΑΕ

Κοινή επιστολή φορεων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Αίτημα άμεσης συνάντησης με την Κυβέρνηση

Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), από κοινού με τους συνυπογράφοντες θεσμικούς φορείς του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, απέστειλε κοινή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τα συναρμόδια Υπουργεία, ζητώντας τον άμεσο καθορισμό συνάντησης για την αντιμετώπιση των οξυμένων και διαχρονικών προβλημάτων του κλάδου.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η βιωσιμότητα των ελληνικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο, λόγω συσσωρευμένων αποφάσεων και παραλείψεων των προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό με την απουσία ουσιαστικών μέτρων στήριξης και διαβούλευσης.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που τίθενται περιλαμβάνονται, ενδεικτικά:

-η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων,

η παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων και κινήτρων για την ανανέωση του στόλου ΦΔΧ,

-η καταπολέμηση των παράνομων μεταφορών και του αθέμιτου ανταγωνισμού,

-η μείωση του κόστους καυσίμων, διοδίων και ακτοπλοϊκών μετακινήσεων,

-η αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας για την έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου,

-η αντιμετώπιση της οξείας έλλειψης επαγγελματιών οδηγών,

-καθώς και κρίσιμα ζητήματα υποδομών, οδικών απαγορεύσεων και λειτουργίας λιμένων.

Οι φορείς τονίζουν ότι, ελλείψει άμεσου και συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος επίλυσης, ο κλάδος έχει λάβει εντολή από τα μέλη του να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις στις 21 Δεκεμβρίου 2025, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αγοράς.

Η ΟΦΑΕ επαναλαμβάνει ότι παραμένει υπέρ του θεσμικού διαλόγου και των ρεαλιστικών λύσεων, ωστόσο καθιστά σαφές ότι ο χρόνος ανοχής έχει εξαντληθεί και ότι η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι σε έναν κλάδο στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία.

