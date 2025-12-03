«Έτρεξα στο δωμάτιό μου και ήθελα να πηδήξω από το παράθυρο», συγκλονίζει ο Σιντιμπέ για τον χαμό του αδελφού του

Τον έσωσε η μητέρα του καθώς όπως ο ίδιος ανέφερε στην «Equipe», του είπε «έχω ήδη χάσει το γιο μου, θέλεις να χάσω και εσένα;»

03 Δεκ. 2025 11:39
Pelop News

Ο δυναμικός άσος Τζιμπρίλ Σιντιμπέ, που αγωνίστηκε για δύο σεζόν στην ΑΕΚ, μίλησε για την επίδραση που είχε στην ψυχική του υγεία ο θάνατος του αδερφού του, που ήταν μόλις δύο μηνών.

Ο 14χρονος τότε Σιντιμπέ μόλις έμαθε για το χαμό του αδερφού του είπε χαρακτηριστικά: «Σκέφτηκα ότι ήταν δικό μου λάθος, ότι πρέπει να έκανα κάτι κακό. Έτρεξα στο δωμάτιό μου και ήθελα να πηδήξω από το παράθυρο».

Με τη μητέρα του να τον σταματάει και να του λέει, όπως ο ίδιος ανέφερε στην «Equipe», «έχω ήδη χάσει το γιο μου, θέλεις να χάσω και εσένα;».

Όλο αυτό το άσχημο σκηνικό επηρέασε τη ψυχική του υγεία. «Δεν ήμουν καθόλου καλά για τρεις ή τέσσερις μήνες. Μίλησα για αυτό μόνο σε μερικούς ανθρώπους από τη γειτονιά μου και στην οικογένειά μου. Στο ποδόσφαιρο, δεν είπα τίποτα, δεν ήθελα να το ξανασκεφτώ», ανέφερε ο πρώην παίκτης της Ένωσης.

Ο Σιντιμπέ πλέον αγωνίζεται με τη Τουλούζ στη Γαλλία. Με την ΑΕΚ είχε 42 εμφανίσεις με δύο γκολ και τρεις ασίστ.

