Eurogroup: Έκτακτη συνεδρίαση υπό την απειλή της Μέσης Ανατολής

Σε κλίμα έντονης ανησυχίας συνεδριάζει σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, το Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης, με μοναδικό αντικείμενο την αποτίμηση των κλυδωνισμών που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναζητούν τη χρυσή τομή ανάμεσα στην προστασία των νοικοκυριών και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Κεντρικό πρόσωπο στη σημερινή συζήτηση θα είναι ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ. Ο κ. Μπιρόλ αναμένεται να ενημερώσει τους υπουργούς για την κατάσταση στις διεθνείς αγορές ενέργειας, οι οποίες παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα λόγω των απειλών για τα ενεργειακά αποθέματα του Ιράν και την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα αναλύσει τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Μαρτίου. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει ο κυρίαρχος παράγοντας, καθώς η διάρκεια της σύρραξης στη Μέση Ανατολή αποτελεί την άγνωστη μεταβλητή που μπορεί να ανατρέψει κάθε σχεδιασμό για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη εντός της ΕΕ.

