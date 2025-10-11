Euroleague: MVP της αγωνιστικής για 15η φορά o Σάσα Βεζένκοφ ΒΙΝΤΕΟ

Για μία ακπμη φορά έλαμψε ο Σάσα Βεζένκοφ. Στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC ήταν απλά απολαυστικός.

«Ήθελε να παίξουμε ξύλο»! Αποκάλυψη Μπέικον για πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού

Ο σταρ των ερυθρόλευκων τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους, 9/14 εντός παιδιάς (6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 4/6 βολές, 11 ριμπάουντ (9 αμυντικά, 2 επιθετικά), 1 ασίστ και 1 τάπα σε 23:31 στο παρκέ, συγκεντρώνοντας έτσι 34 βαθμούς στο PIR.



Αυτό το νούμερο χάρισε στον Βεζένκοφ και το βραβείο του MVP της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague, νούμερο που μόλις δύο παίκτες ακόμη έχουν φτάσει στην ιστορία της λίγκας.

Πρόκειται για τους Σέιν Λάρκιν και Νάντο Ντε Κολό, με τον Αμερικανό της Έφες να έχει πάρει το βραβείο 19 φορές και τον Γάλλο της Βιλερμπάν 16.

Πλέον ο Σάσα Βεζένκοβ βρίσκεται στο… κυνήγι αυτών των δύο, επίτευγμα που άμα καταφέρει, θα του χαρίσει μια ιστορική πρωτιά στην ιστορία της EuroLeague.

