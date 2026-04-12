Euroleague: Ο Μάικ Τζέιμς δεν έβαλε τον Ολυμπιακό στις καλύτερες ομάδες της πενταετίας

Ο Μάικ Τζέιμς κλήθηκε να επιλέξει τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της τελευταίας πενταετίας στην Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό δεν δίστασε να απαντήσει σε διαδικτυακό του φίλο, με τον Μαίκ Τζέιμς να επιλέγει τις 4 ομάδες που έχουν κατακτήσει τη EuroLeague τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή Εφές, Παναθηναϊκό, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης.

Γι’ αυτό και δεν επέλεξε τον Ολυμπιακό, για τον οποίο είπε: “Νομίζω πως έιναι άδικο αυτό για τον Ολυμπιακό γιατί είναι στο Final Four κάθε χρόνο, όμως αυτοί οι 4 το κατέκτησαν“.

Τέλος, ο Μάικ Τζέιμς αναφέρθηκε και στην ομάδα του γράφοντας: “Και θα φωνάξω για τη Μονακό γιατί έχουμε υπάρξει πολύ καλοί τα τελευταία 5 χρόνια“.

Mike James bazı sorulara cevap verdi. 🧐 Son 5 yıldaki en iyi 4 takım ? James: Anadolu Efes, Fenerbahçe, Panathinaikos, Real Madrid 👀 Soru: Maccabi mi Hapoel mi ? James: Açıkçası umrumda bile değil. 🏆 Soru: F4 tahmini ? James: Fenerbahçe, Monaco, Valencia, Real pic.twitter.com/NWiEJ26fcx — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) April 12, 2026

