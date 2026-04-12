Euroleague: Ο Μάικ Τζέιμς δεν έβαλε τον Ολυμπιακό στις καλύτερες ομάδες της πενταετίας

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό δεν δίστασε να απαντήσει σε διαδικτυακό του φίλο, με τον Μαίκ Τζέιμς να επιλέγει τις 4 ομάδες που έχουν κατακτήσει τη EuroLeague τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή Εφές, Παναθηναϊκό, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης.

12 Απρ. 2026 21:54
Pelop News

Ο Μάικ Τζέιμς κλήθηκε να επιλέξει τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της τελευταίας πενταετίας στην Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό δεν δίστασε να απαντήσει σε διαδικτυακό του φίλο, με τον Μαίκ Τζέιμς να επιλέγει τις 4 ομάδες που έχουν κατακτήσει τη EuroLeague τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή Εφές, Παναθηναϊκό, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης.

Γι’ αυτό και δεν επέλεξε τον Ολυμπιακό, για τον οποίο είπε: “Νομίζω πως έιναι άδικο αυτό για τον Ολυμπιακό γιατί είναι στο Final Four κάθε χρόνο, όμως αυτοί οι 4 το κατέκτησαν“.

Τέλος, ο Μάικ Τζέιμς αναφέρθηκε και στην ομάδα του γράφοντας: “Και θα φωνάξω για τη Μονακό γιατί έχουμε υπάρξει πολύ καλοί τα τελευταία 5 χρόνια“.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ