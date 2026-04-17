Euroleague: Όλα τα σενάρια για την τελική θέση του Παναθηναϊκού στην κανονική περίοδο

Σχεδόν ξεκάθαρα είναι τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ρεάλ Μαδρίτης (103-82) στην 38η αγωνιστική της EuroLeague, με τους «πράσινους» να διατηρούν ακόμα κάποιες ελπίδες για να τερματίσουν 6ος και να μπουν απευθείας στα play-offs της EuroLeague.

Αναλυτικά όλα τα σενάρια!

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 6η θέση αν:

-Νικήσει την Εφές και οι Ζάλγκιρις – Μονακό ηττηθούν εντός από Παρί και Χάποελ αντίστοιχα.

-Νικήσει την Εφές και η Ζάλγκιρις ηττηθεί από την Παρί, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 7η θέση αν:

-Νικήσει την Εφές και η Ζάλγκιρις νικήσει την Παρί, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 8η θέση αν:

-Αν ηττηθεί από την Εφές, η Μονακό ηττηθεί από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα ηττηθεί στην έδρα της από την Μπάγερν.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 9η θέση αν:

-Ηττηθεί από την Εφές και η Μονακό νικήσει εντός την Χάποελ

-Ηττηθεί από την Εφές και η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν στη Βαρκελώνη

