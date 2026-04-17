Euroleague: Όλα τα σενάρια για την τελική θέση του Παναθηναϊκού στην κανονική περίοδο

Από 6ος μέχρι και 9ος, τι ισχύει και τι μπορεί να συμβεί

17 Απρ. 2026 17:17
Pelop News

Σχεδόν ξεκάθαρα είναι τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ρεάλ Μαδρίτης (103-82) στην 38η αγωνιστική της EuroLeague, με τους «πράσινους» να διατηρούν ακόμα κάποιες ελπίδες για να τερματίσουν  6ος και να μπουν απευθείας στα play-offs της EuroLeague.

Αναλυτικά όλα τα σενάρια!

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 6η θέση αν:

-Νικήσει την Εφές και οι Ζάλγκιρις – Μονακό ηττηθούν εντός από Παρί και Χάποελ αντίστοιχα.
-Νικήσει την Εφές και η Ζάλγκιρις ηττηθεί από την Παρί, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 7η θέση αν:

-Νικήσει την Εφές και η Ζάλγκιρις νικήσει την Παρί, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 8η θέση αν:

-Αν ηττηθεί από την Εφές, η Μονακό ηττηθεί από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα ηττηθεί στην έδρα της από την Μπάγερν.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 9η θέση αν:

-Ηττηθεί από την Εφές και η Μονακό νικήσει εντός την Χάποελ
-Ηττηθεί από την Εφές και η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν στη Βαρκελώνη

